moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

GUM：本月強積金人均蝕逾1.1萬

標籤：經濟

【明報專訊】中美貿易戰開展以來，市場環境動盪，強積金（MPF）諮詢機構GUM公布，4月強積金錄得虧損，當中港股及美股表現最差，人均虧損達11,163元，由年初至今累計虧損為3815元。GUM強積金綜合指數下降至241.8點，月內回報率為負4.0%，年初至今回報率為負1.4%。

GUM指出，今年4月強積金市場表現疲弱，尤其是股票基金遭遇挑戰。混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍然有限。

GUM表示，股票基金在4月表現不佳，全部錄得負回報。當中虧損最多為香港股票基金，月內回報率為負9.4%，年初至今回報率為2.5%；大中華股票基金亦錄得負8.5%，年初至今回報率為負2.2%；美國股票基金也表現疲弱，月內回報率為負6.1%，年初至今回報率為負11.0%。

股票基金差 全線錄虧損

表現較好的是歐洲股票基金，月內回報率為負1.9%，年初至今回報率為4.3%。其餘如日本股票基金、亞洲股票基金、環球股票基金，回報率均為負4%或以上。

固定收益基金在4月的表現較為平穩。表現最好的固定收益基金是環球債券基金，月內回報率為1.3%，年初至今回報率為3.3%。表現最差的是人民幣債券基金，月內回報率為負0.5%，年初至今回報率為1.2%。

混合資產基金中，表現最好的是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報率為負1.1%，年初至今回報率為1.1%。表現最差的是目標日期基金，月內回報率為負4.5%，年初至今回報率為負1.4%。