GUM：本月強積金人均蝕逾1.1萬

GUM指出，今年4月強積金市場表現疲弱，尤其是股票基金遭遇挑戰。混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍然有限。

GUM表示，股票基金在4月表現不佳，全部錄得負回報。當中虧損最多為香港股票基金，月內回報率為負9.4%，年初至今回報率為2.5%；大中華股票基金亦錄得負8.5%，年初至今回報率為負2.2%；美國股票基金也表現疲弱，月內回報率為負6.1%，年初至今回報率為負11.0%。

股票基金差 全線錄虧損

表現較好的是歐洲股票基金，月內回報率為負1.9%，年初至今回報率為4.3%。其餘如日本股票基金、亞洲股票基金、環球股票基金，回報率均為負4%或以上。

固定收益基金在4月的表現較為平穩。表現最好的固定收益基金是環球債券基金，月內回報率為1.3%，年初至今回報率為3.3%。表現最差的是人民幣債券基金，月內回報率為負0.5%，年初至今回報率為1.2%。

混合資產基金中，表現最好的是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報率為負1.1%，年初至今回報率為1.1%。表現最差的是目標日期基金，月內回報率為負4.5%，年初至今回報率為負1.4%。