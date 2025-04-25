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京東擬發境內PPN融資最多15億人幣

【明報專訊】京東（9618）近月殺入外賣市場與美團（3690）搶客，昨日（24日）宣布4月22日京東外賣日訂單量已突破1000萬，覆蓋內地166個城市。奈何搶客需要燒錢，彭博社引述消息稱，京東擬於本星期發行境內定向債務融資工具（PPN），金額最多15億元人民幣，期限為243天。

大行警告外賣「內捲」無贏家

兩大科企股價繼續承受沽壓。其中港股京東昨日全日勁挫6.2%領跌藍籌，收報124.2元兼見近6個月低位；美股京東（美：JD）盤前曾挫4.2%至32.16美元。美團則敬陪藍籌跌幅榜亞軍，昨日全日跌5.1%，收報127元。

值得留意的是，本周早前多家大行發聲，警告外賣市場激烈「內捲」下無贏家，其中麥格理將對京東、美團的評級降至「中性」，並大削目標價逾四成。年初至今計，港股京東及美團分別挫逾6%及逾15%，明顯跑輸同期有逾一成升幅的恒指。

京東頻頻舉債，相信與搶攻外賣市場直接相關。彭博匯總數據顯示，本月中京東已發行了規模約20億元人民幣的PPN。

事實上，京東今年2月進軍外賣市場時，已透過大量補貼搶佔市場份額，包括啟動零佣金招募商家入駐等，與內地外賣「一哥」美團大打商戰，早前網絡流傳圖片顯示京東創辦人劉強東更親自上場送外賣。

隨着京東加入外賣市場，該公司也開始招兵買馬，例如早前宣布計劃在未來3個月內招募10萬名全職騎手，與美團「搶人才」。隨着雙方競爭日益激烈，周一（21日）京東高調發出公開信，不具名指控「競爭對手平台」以強硬手段迫使兼職外送騎手「二選一」，令部分騎手收入驟降等。同時該公司亦宣布即日起所有超時20分鐘以上的外賣訂單，全部為顧客免單。不過，美團則回應「二選一」要求屬謠言，又指京東外賣訂單配送延誤為其「自身原因」。