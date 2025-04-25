瑞銀降港股評級 稱較受貿易戰衝擊

恒指回吐162點 3連升後斷纜

瑞銀指港股較依賴美國收入，投資氣氛更易受美國關稅衝擊，但低估值、內地刺激政策或抵消部分影響，看好受惠減息及樓市相關股份，相信吸引人才計劃可帶動需求。

至於恒指昨輕微低開42點後，早段曾倒升21點，但沽壓很快湧現，中午前曾跌360點，跌幅是一星期最大，午後收復部分失地，收市跌162點，報21,909點。國企指數跌59點，報8056點。科技指數未能企穩5000點，回落1.46%，收報4975點。

大市總成交昨日縮減21.4%至2047億元，是一星期以來最少。雖然「北水」重新轉為淨流入33.87億元，但港股通佔大市成交比例降至21.58%，是逾兩星期最低。內地投資者淨買入最多是阿里巴巴（9988）、美團（3690），金額分別16.1億、13.13億元。淨沽出最多是中移動（0941）、中海油（0883）及騰訊（0700），分別3.57億、3.35億和2.83億元。

北水重新淨流入 佔比降

京東（9618）、美團再成為表現最差兩隻藍籌。有大行認為上海車展未能帶來驚喜，部分汽車股偏軟，理想汽車（2015）曾跌逾3%失守250天線，收市亦跌2.3%。基礎投資者半年禁售期屆滿，地平線機器人（9660）開市早段捱沽，曾挫近18%，但收市跌幅明顯收窄至4.2%。

匯豐、花旗齊看好內房股，認為政策支持下是增持良機，萬科（2222）升1.5%，富力（2777）升4.8%。據報有望年內完成債務重組的融創（1918）更升5%，成交金額逾7.4億元。或有新藥研究成果公布的美國臨牀腫瘤學會年會下月底召開前，相關醫藥股有炒作，榮昌生物（9995）急抽逾17%，康方生物（9926）升7.6%。