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人行本月MLF淨投放5000億人幣 16月最多

【明報專訊】人民銀行昨日進行本月中期借貸便利（MLF）操作，以固定數量、利率招標、多重中標方式投放6000億元（人民幣，下同），以保持銀行體系流動性充裕，扣除到期量1000億元，人行本月淨投放5000億元，創2023年12月以來最多。

彭博經濟研究指出，此舉反映人行有意通過支持信貸擴張應對貿易戰風險，為銀行提供更多資金發放貸款，本月投放額可轉化至增加廣義貨幣供應（M2）4.3萬億元，相對去年月均新增人民幣貸款僅有1.5萬億元。該行維持今年內7天期逆回購操作利率下調0.3厘，降準1個百分點的預期。

分析：以信貸擴張應對貿易戰

此外，財政部昨日啟動今年度超長期特別國債的發行，對710億元30年期國債投標，彭博社引述參與投標的交易員表示，中標利率為1.88厘，低於同期二手市場孳息率1.92厘的水平，反映國債需求向好，500億元的20年國債中標利率則為1.98厘，大致與二手市場孳息率相同。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，本月當局啟動1.3萬億元超長期特別國債和5000億元特別國債發行，下一步地方政府亦會較快發債，債市將進入更大規模發行高峰，人行通過適當流動性安排，確保政府債券順利發行。另外，人行大額淨投放，亦釋放加強貨幣政策穩增長的信號。