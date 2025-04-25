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茶飲股滬上阿姨通過上市聆訊 今年兩同業表現強勁 古茗蜜雪冰城股價倍升

標籤：經濟

【明報專訊】本港現製茶飲股或將再添一員，昨日現製飲品商滬上阿姨通過港交所（0388）上市聆訊，中信証券、海通國際及東方證券國際為聯席保薦人，去年市場消息指滬上阿姨擬集資約1.5億美元（約11.7億港元）。今年先後有兩家現製茶飲股：蜜雪冰城（2097）及古茗（1364）登陸港股，兩家股份自掛牌以來股價均累升逾1倍，未知接棒的滬上阿姨能否再令股民「飲得杯落」。

明報記者 邱潤青

古茗於今年2月12日掛牌，蜜雪冰城緊接於3月3日掛牌，截至昨日兩者股價分別累升1.2倍及1.35倍；後者總市值更達1803億元，高於長和（0001）及長實（1113）市值；招股時其公開發售部分錄得超購5257倍，以「凍資」1.82萬億元榮膺新股市場史上「凍資王」，1手中籤率僅8%，名副其實「一手難求」。

滬上阿姨去年「閉店率」升至12.7%

與古茗及蜜雪冰城相似，滬上阿姨亦以加盟店形式快速拓展門店網絡。滬上阿姨截至去年底共擁有9176間門店，自營店佔比僅0.3%、即24間。期內GMV按年增10.3%至107.36億元（人民幣，下同），而在整體行業放緩及競爭加劇背景下，平均單店GMV按年降低12.1%，平均每單GMV亦降低1元至25元。

滬上阿姨亦瞄準「下沉市場」。但相較於蜜雪冰城2元至8元的產品均價，滬上阿姨則屬於「中價茶飲」。截至去年底，滬上阿姨約50.4%門店位於三線及以下城市，對比蜜雪冰城及古茗分別為57.4%及49%。值得注意的是，以「閉店率」而言，滬上阿姨去年上半年錄得6.8%，及至去年全年則升至12.7%（見表），顯著高於同期蜜雪冰城及古茗的4.3%及7.5%。

與滬上阿姨同日通過上市聆訊的，還有休閒中式餐廳營運商綠茶集團，聯席保薦人為花旗及招銀國際。截至本月14日集團共營運489間餐廳，去年收入按年增加6.9%至38.38億元，純利增18.5%至3.5億元。

綠茶餐廳同日過上市聆訊

資料指由於在當前經濟環境下消費者行為普遍改變，以減少外出用餐的支出及次數，同店銷售額按年下降10.3%，人均消費降9.1%至56.2元，翻枱率亦由2023年的每日3.3次降至每日3次。

Ａ股和輝光電申上市

另有A股上市公司、顯示屏製造商和輝光電（滬：688538）同日遞表申請上市，中金（3908）為獨家保薦人。公司A股最新市值290.47億元，去年收入按年增長63.2%至49.58億元，虧損收窄至25.18億元。