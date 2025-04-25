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金沙中國 首季淨收入跌32%

【明報專訊】拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布今年3月底止首季業績，季內旗下金沙中國（1928）整體淨收益總額按年減少5.57%至17億美元（見表）；受到旗下多個項目表現倒退影響，經調整物業EBITDA按年下跌12.3%至5.35億美元；反映盈利狀况的淨收入則按年減少31.98%至2.02億美元。

美資大行摩根大通發表報告指出，金沙中國首季盈利表現疲弱，但在預期之內。由於數據是反映過往情况，因此該行料對該股未有顯著影響。儘管在控制營運開支表現良好，按年及按季只增加3%及下跌3%，卻不足以抵銷收入及市場佔有率下跌的影響。金沙昨日跌0.15%報13.6元。

經調整物業EBITDA跌12%

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont在分析員會議上表示，LVS有意繼續股份回購計劃，另外亦希望增持金沙，目標是持股量增至74.9%。在會內有分析員關注到中美關係的發展，集團主席羅伯特‧戈德斯坦表示，對事態發展感到非常沮喪，但是期望可回復正軌，無論如何對澳門會繼續投入，集團在澳門仍處於良好位置，繼續在資本開支投入領先同業。

季內，按經調整物業EBITDA計，該集團除百利宮錄得按年逾倍增長至0.74億美元，其餘皆跌，當中威尼斯人續提供最多貢獻，但仍按年跌28.34%至2.25億美元。而早年的創始項目澳門金沙期內EBITDA只餘0.1億美元，按年跌16.67%。