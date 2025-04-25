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挪威主權基金 首季蝕3097億

【明報專訊】DeepSeek崛起引發美國科技股年初的拋售潮，加上市場憂慮美國關稅政策將損害經濟增長，美股近期顯著下滑，跌幅以主要科技股尤甚。受科技股疲軟影響，全球最大主權財富基金——挪威央行投資管理公司（NBIM）公布，第一季虧損4150億挪威克朗（約3097億港元），是6季以來最大虧損。截至去年底的數據，該基金超過一半資產位於美國，包括房地產、美國國債及股票等。

股票投資組合虧損1.6%

挪威市場人士憂慮，鑑於美國經濟政策的不確定性，美國資產可能面臨風險，例如資產被扣押，或強制債務互換，短期美國國債可能被換成百年債券等。NBIM行政總裁Nicolai Tangen表示，不認為美國資產存在被扣押的風險。他表示，大型美國公司是極好的長期投資對象，將增加對美股的投資。

NBIM今年首季整體投資組合損失0.6%，當中的股票投資組合虧損1.6%。該基金重倉科技股，主要投資包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）等。這些持股過去產生豐厚回報，去年回報率達13%。該基金已減持這些股票一段時期，至於特朗普4月初提出的對等關稅引發市場動盪，尚未反映在第一季表現。

外資淨買入日股債規模新高

貿易戰前景的不確定性，促使環球資金尋找美國資產的替代品。日本財務省周四公布的每周初步數據顯示，海外投資者4月以來，淨買入價值9.64萬億日圓（約5243億港元）的日本債券和股票。根據可追溯至1996年的數據，這淨買入規模已創最高的單月紀錄。

瑞穗證券指出，可想像海外投資者將日本金融資產視為安全資產，因此擴大持倉，由於「日圓仍然相對疲軟，可能令市場認為日本金融資產被低估」。但隨着特朗普近日言論趨於溫和，本周流入日本的資金可能暫緩。

（綜合報道）

[國際金融]