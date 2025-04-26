moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北水走資 恒指升幅收窄至70點 曾漲358點 22000關得而復失

【明報專訊】美國總統特朗普聲言就關稅問題與中方代表談判有進展，有報道稱美國擬下調中國產品關稅的同時，中方亦計劃豁免部分美國貨的報復性關稅，加上中共中央政治局會議再重申適時減息降準，刺激恒指昨曾升最多358點，見22,267點的3周高位。但恒指未企穩22,000點之上，收市升幅收窄至70點或0.32%，報21,980點。瑞銀發表報告指出，投資中國的風險回報更佳，但下調香港投資評級至「中性」。分析員認為，中共中央政治局會議對內地和本港股市影響不大，市場關注關稅發展，加上下周為內地長假，投資者採觀望態度。

恒指一周升2.7% 個半月最佳

大市成交金額達2080億元，較周四增加1.6%，但北水轉淨流出70.19億元，終止單日流入，本月累計流入1654.29億元，按月增加3.21%。國指收報8080點，升0.29%，科指收報4982點，升0.14%。全周計，港股三大指數見3月7日以來最大一周升幅，恒指累升2.74%，國指累升2.32%，科指累升1.96%。

富瑞：關稅戰下科技股首選小米

在ATMXJ中，小米集團（1810）雖逆市跌1%，但仍為本周表現最佳藍籌，累升13.71%。富瑞更發表報告，指小米為在關稅戰中屬中國科技股投資首選，目標價63.25元，較昨收市價有約32.6%的潛在升幅。其他重磅科技股普遍做好，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）均升逾1.5%，美團（3690）升0.47%，京東（9618）則跌0.3%。百度（9888）推文心大模型4.5 Turbo及X1 Turbo，刺激股價全日升3.85%，成昨日表現最佳藍籌。

瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai指出，下調香港投資評級因本港易受美國以至全球貿易流量風險影響，應謹慎看待高股息收益率代表的防禦性，因港股指數的每股盈利歷史波動較大。但他仍看好中國防禦性更強、估值更低，且刺激政策及本土資金流入有望提供潛在的上升空間。

耀才證券研究部總監植耀輝則稱，市場需時觀察政治局會議所提措施執行過程，預計恒指在22,000點上落。