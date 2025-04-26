北水走資 恒指升幅收窄至70點 曾漲358點 22000關得而復失

恒指一周升2.7% 個半月最佳

大市成交金額達2080億元，較周四增加1.6%，但北水轉淨流出70.19億元，終止單日流入，本月累計流入1654.29億元，按月增加3.21%。國指收報8080點，升0.29%，科指收報4982點，升0.14%。全周計，港股三大指數見3月7日以來最大一周升幅，恒指累升2.74%，國指累升2.32%，科指累升1.96%。

富瑞：關稅戰下科技股首選小米

在ATMXJ中，小米集團（1810）雖逆市跌1%，但仍為本周表現最佳藍籌，累升13.71%。富瑞更發表報告，指小米為在關稅戰中屬中國科技股投資首選，目標價63.25元，較昨收市價有約32.6%的潛在升幅。其他重磅科技股普遍做好，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）均升逾1.5%，美團（3690）升0.47%，京東（9618）則跌0.3%。百度（9888）推文心大模型4.5 Turbo及X1 Turbo，刺激股價全日升3.85%，成昨日表現最佳藍籌。

瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai指出，下調香港投資評級因本港易受美國以至全球貿易流量風險影響，應謹慎看待高股息收益率代表的防禦性，因港股指數的每股盈利歷史波動較大。但他仍看好中國防禦性更強、估值更低，且刺激政策及本土資金流入有望提供潛在的上升空間。

耀才證券研究部總監植耀輝則稱，市場需時觀察政治局會議所提措施執行過程，預計恒指在22,000點上落。