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大行：港交所購物業削未來投資回報

【明報專訊】港交所（0388）落實斥資63億元向置地控股（星：H78）購買交易廣場一期寫字樓連商舖平台物業，其股價昨隨大市曾經升逾2%，其後收市前升幅收窄，全日收報338.6元，升0.24%。包括匯豐、美銀及高盛等多家大行發表報告，多指收購物業所需資金來自外聘基金經理投資組合，料此舉令投資回報減少。當中匯豐報告明言，港交所完成交易後料減少租金支出，卻增加折舊，對每股盈利及派息有溫和的負面影響（見表）。

匯豐：節省租金 卻增加折舊

匯豐報告指出，由於港交所將重新調配外部投資的資源應付收購，料此舉會令投資收入減少2.17億至4.34億元，預測這對2025年度稅後利潤會有1.4%至2.8%影響。雖然港交所因此可以減少租金支出，卻增加了折舊。

美銀直言，是次港交所購入中環物業的交易或會對股價構成短期震盪，原因是大部分投資者不會認為在現况下購入高級寫字樓是好選擇。該行稱，港交所在今次交易擬用手上72億元外部投資用作收購物業，該等投資原先每年產生4.21億元回報，購入的物業料可長時間攤分折舊，影響盈虧有限。

高盛則指出，港交所擬用手上的外部投資的資金去為收購融資，原先該等投資每年產生收益率4%，料將來投資收益會減少3.5億元，相對節省租金1.8億元，對該所稅前利潤影響約為3億元。

反之今次交易賣方置地控股股價在新加坡市場大升9.95%至4.64美元，其母公司怡和控股（星：J36）亦大升5.76%，雙雙成為新加坡海峽時報指數升幅最大兩隻藍籌股。中信里昂稱，置地售交易廣場一期部分物業令市場意外，這次驚喜料有利短期股價，並將置地的目標價上調至4.14美元，仍低於昨日置地的收盤價。