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平保首季壽險新業務價值升35%

【明報專訊】中國平安（2318）公布第一季業績，壽險新業務價值以可比口徑計算按年上升34.91%至128.91億元（人民幣，下同），主要由新業務價值率按年增長11.4個百分點至28.3%帶動（見表），首年保費按年下跌19.49%至455.89億元。作為平保派息參考，股東應佔營運利潤（OPAT）379.07億元，按年上升2.4%。

首季少賺26% 受累平醫入帳等

平保首季純利按年下跌26.4%至270.16億元，當中平保首季增持平安好醫生（1833）後併入集團財報產生一次性損益、美元可轉債的轉股權價值重估損益的不屬日常營運一次性項目，減少淨利潤34.09億元，另有短期投資波動減少淨利潤75.32億元。

截至首季末，平保壽險個人壽險銷售代理人數目為33.8萬，按年上升1.5%，不過較去年底降6.89%。主要銷售渠道的代理人渠道新業務價值按年增長11.5%，人均新業務價值按年增長14%，平保過去壽險改革推動發展的銀保渠道，新業務價值按年增長170.8%，社區金融服務渠道則按年增長171.3%。首季險資投資非年化綜合投資收益率為1.3%，按年上升0.2個百分點，非年化淨投資收益率為0.9%，按年持平。

其他業務方面，產險綜合成本率為96.6%，按年改善3個百分點。保費收入亦按年上升0.7%至811.53億元，不過產險股東應佔OPAT按年下跌16.44%至32.37億元。銀行業務淨息差按年跌0.18個百分點，股東應佔OPAT按年下跌5.59%至81.7億元。

富瑞：首季新業務價值增長勝預期

富瑞發表報告，表示平保首季壽險新業務價值增長，較該行預測的20%至30%上限更高，新業務價值率上升抵消首年保費下降，反映公司聚焦長期產品。產險OPAT下跌，則是由於債券孳息率、債價下跌，導致出現資本債券投資公允價值損失。富瑞稱，平保核心利潤基本穩定，債券市值公允值下跌或可在次季扭轉，維持給予「買入」評級，目標價67港元。