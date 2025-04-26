莎莎料少賺最多68% 擬全關內地店 受累北上消費內地客來港非購物為主

明報記者 邱潤青

莎莎表示，港澳市場錄得跌幅主要由於香港居民持續北上消費及外遊，加上港澳地區的中國內地旅客旅遊方式改變，偏好體驗式旅遊而非以購物為主。此外，美元持續強勢令旅客在港澳地區消費減少，前景仍然充滿挑戰。

「一簽多行」令港澳上季跌幅顯著收窄

莎莎同日公布截至3月31日止第四季營業額按年下降7.2%至9.66億元。受惠港澳核心市場旅客量持續回升，集團線下銷售跌幅於期內收窄，按年下跌4.4%至約8.27億元。線上銷售則受累於內地經濟疲弱，集團調整當地線上業務佈局而下跌21%至約1.39億元，佔總營業額14.4%。於3月底零售店數目174間，季度內淨減1間。

莎莎指出，「一簽多行」等有利旅遊業的政策帶動港澳地區旅客量持續回升，集團港澳地區市場第四季度營業額7.72億元，按年跌幅較前三季顯著收窄至3.6%，線下銷售及同店銷售按年分別下降4.1%及4.4%，每宗交易平均金額跌2.1%。於3月底，港澳店舖數目較去年同期增加兩間至84間。

內地改以供貨商形式營運

內地市場方面，第四季度營業額8930萬元，按年大跌40.5%，其中線下銷售按年下降41%至2390萬元。目前莎莎位於內地店舖數目僅餘18間，較去年同期減少14間。集團指出，計劃調整線下營運模式，將有序關閉目前18間線下店舖，並改以供貨商形式，向內地合作方提供莎莎指定品牌產品，以降低營運成本，提升經濟效益。預計2025至2026財年可覆蓋內地超過20間美妝線下店。線上銷售方面，莎莎表示會因應當地消費市場強化線上業務，令退貨率維持在較低的水平。