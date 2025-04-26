百度：新文心模型價遠低過DeepSeek

【明報專訊】百度（9888）發布兩款新版文心大模型4.5 Turbo和X1 Turbo，宣稱效果優於早前爆紅的DeepSeek，且使用價格分別僅為DeepSeek旗下兩款模型即R1及V3的40%及25%。百度董事長兼首席執行官李彥宏指出，兩款新版文心模型具備多模態、強推理、低成本三大特性。他相信多模態將成為未來基礎模型的標準配置，而純文本模型的市場則會愈變愈小。
港股百度昨日最多升半成，收市仍升3.9%領漲藍籌。
百度昨日在湖北武漢舉行開發者大會，會上李彥宏表示，現時部分模型仍有模態單一、幻覺高、速度慢和價格貴等問題，而百度發表的上述兩款新模型目標正是解決相關問題。其中文心4.5 Turbo在去幻覺、邏輯推理能力和代碼能力上有整體增強，且進一步增強多模態能力，其多項基準測試成績更顯著優於美國AI龍頭OpenAI旗下的GPT-4o。
李彥宏還表示，文心4.5 Turbo對比上一代4.5速度更快，價格也降低了80%，即每百萬token的輸入價格為0.8元（人民幣，下同），輸出價格3.2元，為DeepSeek-V3的40%。
至於是次發布的另一款文心X1 Turbo，則是基於4.5 Turbo的深度思考模型，李彥宏稱X1 Turbo具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強，整體效果領先DeepSeek旗下的R1及V3。X1 Turbo的每百萬token輸入價格為1元，輸出價格則為4元，為DeepSeek-R1的25%。
市場有指出人工智能大模型迭代太快，其應用價值或受影響，李彥宏則認為，只要找對場景、選對基礎模型，並學習一些調整模型的方法，做出來的應用便不會過時。