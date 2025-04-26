百度：新文心模型價遠低過DeepSeek

股價收升3.9%冠藍籌

港股百度昨日最多升半成，收市仍升3.9%領漲藍籌。

百度昨日在湖北武漢舉行開發者大會，會上李彥宏表示，現時部分模型仍有模態單一、幻覺高、速度慢和價格貴等問題，而百度發表的上述兩款新模型目標正是解決相關問題。其中文心4.5 Turbo在去幻覺、邏輯推理能力和代碼能力上有整體增強，且進一步增強多模態能力，其多項基準測試成績更顯著優於美國AI龍頭OpenAI旗下的GPT-4o。

稱效果優於DeepSeek

李彥宏還表示，文心4.5 Turbo對比上一代4.5速度更快，價格也降低了80%，即每百萬token的輸入價格為0.8元（人民幣，下同），輸出價格3.2元，為DeepSeek-V3的40%。

至於是次發布的另一款文心X1 Turbo，則是基於4.5 Turbo的深度思考模型，李彥宏稱X1 Turbo具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強，整體效果領先DeepSeek旗下的R1及V3。X1 Turbo的每百萬token輸入價格為1元，輸出價格則為4元，為DeepSeek-R1的25%。

市場有指出人工智能大模型迭代太快，其應用價值或受影響，李彥宏則認為，只要找對場景、選對基礎模型，並學習一些調整模型的方法，做出來的應用便不會過時。