moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

百度：新文心模型價遠低過DeepSeek

【明報專訊】百度（9888）發布兩款新版文心大模型4.5 Turbo和X1 Turbo，宣稱效果優於早前爆紅的DeepSeek，且使用價格分別僅為DeepSeek旗下兩款模型即R1及V3的40%及25%。百度董事長兼首席執行官李彥宏指出，兩款新版文心模型具備多模態、強推理、低成本三大特性。他相信多模態將成為未來基礎模型的標準配置，而純文本模型的市場則會愈變愈小。

股價收升3.9%冠藍籌

港股百度昨日最多升半成，收市仍升3.9%領漲藍籌。

百度昨日在湖北武漢舉行開發者大會，會上李彥宏表示，現時部分模型仍有模態單一、幻覺高、速度慢和價格貴等問題，而百度發表的上述兩款新模型目標正是解決相關問題。其中文心4.5 Turbo在去幻覺、邏輯推理能力和代碼能力上有整體增強，且進一步增強多模態能力，其多項基準測試成績更顯著優於美國AI龍頭OpenAI旗下的GPT-4o。

稱效果優於DeepSeek

李彥宏還表示，文心4.5 Turbo對比上一代4.5速度更快，價格也降低了80%，即每百萬token的輸入價格為0.8元（人民幣，下同），輸出價格3.2元，為DeepSeek-V3的40%。

至於是次發布的另一款文心X1 Turbo，則是基於4.5 Turbo的深度思考模型，李彥宏稱X1 Turbo具備更先進的思維鏈，問答、創作、邏輯推理、工具調用和多模態能力進一步增強，整體效果領先DeepSeek旗下的R1及V3。X1 Turbo的每百萬token輸入價格為1元，輸出價格則為4元，為DeepSeek-R1的25%。

市場有指出人工智能大模型迭代太快，其應用價值或受影響，李彥宏則認為，只要找對場景、選對基礎模型，並學習一些調整模型的方法，做出來的應用便不會過時。