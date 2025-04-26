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Alphabet首季多賺46% 勝預期 AI相關雲收入大增 緩和貿戰擔憂

【明報專訊】儘管面臨關稅戰的威脅，Google母企Alphabet（美：GOOG）的核心搜尋及廣告業務持續增長，加上AI相關的雲端業務收入大增，以及股權投資獲得的未實現收益，推動其首季利潤按年增長46%至345億美元（約2691億港元），超出分析師預期。即使Alphabet第一季繼續大舉投資AI，資本支出達到破紀錄的172億美元，但強勁的首季表現，緩和了市場對其受貿易戰影響的擔憂。Alphabet另宣布將回購價值700億美元的股票，回購規模與去年相同，推動該股早段升逾3%。

美股三大指數早段回落。美國總統特朗普向《時代》雜誌稱，若一年後美國向外國徵收20%至50%的高關稅，這將是「徹底的勝利」。其言論預示關稅可能長遠實施，影響到市場情緒。

面對關稅等威脅，Alphabet未在季績公布前景預測，外界尚未知美國政府不斷變化的關稅政策，將對其業務帶來多大影響。Alphabet承認，無可避免會受到宏觀環境的影響，但現在評論當前的季度趨勢「為時過早」。

關稅料為廣告業務添壓

雖然Google大部分業務末受美國關稅的直接影響，但它有大量廣告和雲端業務收入來自受關稅影響的企業。自5月2日起，從中國內地和香港向美國郵寄價值低於800美元的商品將不再享有關稅豁免。路透社援引的數據顯示，內地電商平台Temu和Shein在4月上半月已大幅削減在美國社交平台的廣告開支。Google預計，小額包裹進口美國不獲關稅豁免後，將為Google的廣告業務帶來「輕微阻力」。

富瑞分析師希爾（Brent Thill）此前警告，宏觀經濟和關稅將為Alphabet第二、三季表現蒙上陰影，由於中國商戶減少支出，廣告業務將「面臨逆風」。

力拓AI 今年資本支出料750億美元

不過Alphabet第一季各項業務繼續穩健增長，整體收入按年增長12%至902億美元，當中123億美元來自雲端業務，按年升幅達28%（見圖）。此外，核心的搜尋及廣告業務亦按年增長近10%至507億美元，為集團貢獻56%收入。由於OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude，以及馬斯克的Grok等AI聊天機械人普及，投資者一直關注Google的搜尋業務會否在競爭下轉弱。

市場亦關注Google聊天機械人Gemini和新推出的AI總覽（AI Overviews，即Google在搜尋頁面，透過生成式AI為用戶總結相關資訊），可能會減少Google用戶點擊，蠶食Google核心的廣告業務。Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）表示，搜尋量持續強勁增長，這受惠於AI總覽等功能的推動。Google商務總監欣德勒（Philipp Schindler）稱，AI總覽「與傳統搜索鏈接的貨幣化速度大致相同」，但未透露具體的用戶點擊率。

皮查伊對首季表現表示滿意，例如使用AI總覽的每月用戶已超過15億，而YouTube與雲端硬碟Google One的付費用戶也突破2.7億。他預期AI領域的進展，將繼續帶來巨大的增長機會。Alphabet又重申其雄心勃勃的AI建設計劃，預計今年資本支出達750億美元，金額是其過去5年，每年平均水平的兩倍以上。

（綜合報道）

[國際金融]