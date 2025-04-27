馬斯克旗下xAI據報集資1560億

估值料升至逾9360億

馬斯克上月公布，xAI以股份交易方式收購同由他控制的社交平台X，作價450億美元，消息人士稱，xAI是次集資計劃用於減輕馬斯克當年以440億美元私有化Twitter所產生的龐大債務，單是3月X與收購相關的債務支出為2億美元，至去年底該行年度利息支出超過13億美元。

科技網站TechCrunch稱，是次融資可反映投資者對人工智能熱中程度，過往持續參與SpaceX等項目投資者料會參與融資，包括投資公司Valor Equity Partners創辦人兼行政總裁Antonio Gracias、創投公司Gigafund管理合伙人Luke Nosek。

美國加州政府上周五公布，提議就放寬自動駕駛車輛的法規限制展開公眾諮詢，推動特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價急升9.8%。彭博社另引述消息人士稱，特斯拉印度辦事處向早於2016年預訂Model 3的客戶發出電郵，表示會暫時退還訂金，在最終確定於印度推出的產品時將再次進軍市場，被視為特斯拉計劃進入印度市場的最新信號。印度為全球第三大汽車市場，不過因為高關稅令車企難以進入，馬斯克表示將在年內訪問印度，而美國和印度正就關稅談判，或包括降低進口印度的汽車關稅。