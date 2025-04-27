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薛偉傑：科大舉辦「AI電影節」 逾700短片參賽

【明報專訊】科技大學早前舉辦「AI電影節」，為大中華區首創，吸引80多個國家和地區、700多部完全由AI生成的短片參與。不過，絕大部分參賽作品只長數分鐘，或許稱為「AI短片節」更貼切。

最佳影片獎由艾美獎提名編劇Nik Kleverov奪得，其作品《Memory Maker》描繪戰後人類淪為機械附庸的世界。Jeff Synthesized的《Newton's Cradle》充滿想像力，講述未來世界政府強制人民增加工時，引發民憤，榮膺前沿獎。內地青年葉志祥編劇和導演的《當歸》，講述老兵在半世紀後透過人工夢境回到家鄉，獲得最佳敘事獎和觀眾票選獎。

商用仍有版權風險

「AI電影節」嘉賓、在電影業有50多年經驗的香港專業電影攝影師學會名譽顧問魏天明認為，以AI生成電影短期內仍不成熟。首先，生成幾分鐘的短片，與一個多小時的電影，有很大分別。更大的隱憂是在版權方面。因為若大家都使用市場通行的AIGC工具來生成影片，確實有可能出現相似的角色或場景，商用或許要承擔風險。

他曾經和內地的律師以及美國的科企巨頭交流，但都沒有具體結論。很多人都表示，現時並無客觀標準判斷誰是誰非，最終還是由法官主觀判斷相關作品是否相似。

電影公司若想避免版權風險，唯有自行研發AIGC大模型；或最低限度，在內聯網以大量自家數據訓練市場上的AIGC大模型。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]