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LME港設倉料助內地業界縮價差 磐石金融：利用本地交收 防挾倉事件重演

【明報專訊】港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）近期宣布落實批出4個認可的交收倉庫，對推動本港大宗商品市場發展邁前一步。作為LME用戶委員會成員之一的磐石金融首席執行官石成虎指出，儘管現有LME用家需要實物交收者比例不足1%，但香港倉庫因為靠近內地市場，預料會有愈來愈多內地用家使用；而隨着該等倉庫運作更順暢，將有助內地業界減少價差，當中涉及節省的成本可達數以十億美元計，且在倉庫提存更容易下，業界在面對挾倉事件等風險時亦可增加備用手段抗風險。

明報記者 陳偉燊

「LME向來未有在內地（設）認可倉庫，在香港設倉之前，只能使用韓國釜山、台灣高雄、新加坡等地認可倉交收，業界因此面對運輸、資金及時間成本。這對作為第一大生產及消費國的中國而言，有很大風險，（運作上）亦不便利。」石成虎稱，由於內地在有色金屬方面嚴重依賴入口，因此會用美元定價，在內地銷售時則用上海市場在岸定價，往往出現美元合約定價高過人民幣售價時，業界便難免貼水甚至虧損。

涉數以十億美元價差 助省成本

他以內地每年進口銅1300萬噸為例，指出即使目前業界多付的價差較過往有所下跌，每噸平均仍需多付2%至5%價差，並以最高5%為例，涉及銀碼便有6.5億美元。若在港實物倉庫交收運作成熟，便可以借助倉庫運作，縮窄美元合約定價及人民幣售價的價差。「此前LME的標價未有貼近全球最大的中國供銷市場，標價未有說服力，現時香港可以發揮作用。」石表示，假如將銅及其他金屬涉及的價差合計，料業界借助香港倉庫，有望將數以十億美元的所付價差收窄，節省成本。他更稱，「若能夠有倉庫配合聯動起來，效率會更高」。另一方面，石相信業界借助香港倉庫交付實物，有望減少空倉被擠壓的空間，類似2022年鎳商青山集團被挾倉的事件便得以避免。

望成內地業界首選 減用星韓等倉庫

由於香港的LME指定交收倉只屬剛起步，石成虎料內地業界在參與時會小心運作，開始時運作的數量會少一些，預料兩至三年後當倉庫運作成熟，會成為內地業界首選倉庫，並開始減少使用在亞洲地區如釜山及新加坡等LME指定倉。

美定價波動 LME可當公平定價角色

隨着美國發動貿易戰及關稅戰，中國反制，石成虎以CBOE（美國期權交易所）大豆價暴跌為例，認為美國市場的定價不再如過往般成為環球定價，在同樣情况下，美國銅價亦不能再作參考，因此LME便發揮美國銅價以外公平定價的角色；配合香港交收倉的運作，有望帶動生產商、貿易商、消費層、銀行中介及物流倉庫的生態圈，促進就業及稅收。