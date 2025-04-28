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基數效應 匯控首季稅前料少賺38%

【明報專訊】匯控（0005）明日公布首季業績，綜合市場預期後，除稅前利潤料為78.33億美元，較去年首季的126.5億美元減少38.08%，去年同期出售加拿大和阿根廷業務入帳，為當季除稅前利潤帶來約37億美元淨增益令基數較高。市場料首季純利為56.4億美元（約440億港元），較去年同期撇除須予注意項目後的基本盈利按年下跌10.84%。美國月初公布「對等關稅」措施，市場關注管理層如何因應關稅對貿易、經濟增長衝擊，調整今年業績指引。

聚焦會否因關稅戰調整業績指引

關稅或使銀行在貿易相關收入（貿易融資、資金管理、匯兌等）減少，加上由於企業盈利及經濟下行令預期信貸損失上升，「對等關稅」公布後，匯控股價曾經最多跌近19%，不過美國暫緩多國高額關稅後，至上周五跌幅已收窄至0.9%，好過同期恒指表現。

巴克萊報告指出，由於情况高度不明朗，對匯控盈利影響亦可能相當不同。該行假設2026年跨境交易銀行業務（transaction banking）較沒有關稅的基本預期下降5%、今明兩年美國減息1.25厘、預期信貸損失額外增加9億美元的下行情景，估計匯控在2026年的撇除重大項目的除稅前利潤，較基本預期下跌7%至332億美元，RoTE（有形股本回報率）則由16.6%跌至15.6%。在更嚴重下行假設情景，上述因素分別設定為下降20%、減息1.75厘、額外增加37億美元，則估計匯控2026年除稅前利潤會較基本預期下跌25%至269億美元，RoTE跌至目標範圍以下的12.8%。

不過巴克萊認為，匯控的風險回報依然正面，除了估值仍然較低，即使在嚴重下行情景，該行仍可透過重組等方法自救，推動RoTE可錄得中低的十位數水平（約10%至15%），另外內地放寬貨幣和財政政策，有利匯控在港吸收存款，降低減息帶來的息差壓力。巴克萊給予匯控「超配」評級，目標價1200便士（約123.85港元）。

摩通料淨利息收入跌6.7%

摩根大通預期，匯控今年首季銀行業務淨利息收入按年跌6.66%至104億美元，反映利率下降、出售阿根廷業務影響，手續費收入則料受惠財富管理收入，按年上升4%至60億美元。摩通指匯控過去10年通過重組，能將RoTE在不同周期保持在12%水平，預期在是次利率周期結束後，股息率仍可達9厘。雖然出售業務、減息和貸款增長受壓會令匯控收入中期受壓，不過交易銀行和財富管理能為匯控手續費收入帶來支持，該行預期今明兩年RoTE可在15%和15.1%，符合匯控指引目標範圍。該行給予匯控「超配」評級，目標價115元。