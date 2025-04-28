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富蘭克林Todd Brighton：美高息股吸引 善用衍生工具可賺更高息

【明報專訊】富蘭克林入息投資基金經理Todd Brighton（圖）上周在該行所舉辦「特朗普執政首100天的市場展望與投資機遇」網絡研討會上表示，美股有很多不同選擇，除了他的同事──富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers看好的科技股等增長股外，他負責的投資領域──入息投資也有很多投資機會。

Brighton解釋，美國有不少上市公司業務已發展至成熟階段，即使其盈利增長往往不及龍頭科技股強勁，惟由於資產負債表穩健、日常業務亦可產生可觀現金流以派息，因此多年來亦慷慨派息回饋股東；而在美股整體市場出現調整時，這些高息股股價往往可以跑贏大市、甚至逆市上升，這對於重視收益的投資者明顯有吸引力。

根據Brighton的觀點，對於重視入息的投資者來說，美國高息股股價近日波動增加，帶來的可能是更多賺取入息的機會，例如是可以投資於這些美國高息股的股票掛鈎證券（Equity-Linked Note，簡稱ELN ）或採用掩護性沽出認購期權策略（covered call strategies，即在持有高息股的同時亦沽出其認購期權以賺取期權金）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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