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駿利亨德森投資Richard Clode：中美AI晶片或朝向完全脫鈎

【明報專訊】美國總統特朗普本月以來調整對華政策是市場焦點所在，除了本月2日公布「對等關稅」措施後引致中美貿易戰升溫外，中美科技戰亦可能愈演演烈，例如美國商務部前周二（本月15日）宣布針對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）生產的人工智能（AI）晶片H20等發出新的出口許可要求，駿利亨德森投資環球科技領先團隊投資組合經理Richard Clode擔心，美國和中國在AI晶片領域可能正朝着完全脫鈎 （a full AI semiconductor US-China decoupling）的方向發展。

作為美國科技股代表的納指去年12月第三周創歷史新高20,204點後明顯出現調整，今年3月首周最低報17,768點，收報18,196點，被視為牛熊分界線的50周線失而復得，駿利亨德森投資Richard Clode在《Money Monday》第489期（3月10日出版）封面故事接受訪問時認為，美國科技股股價當時處於正常健康調整而非升勢已告一段落，可以趁低吸納；上述報道見報後，雖然納指於3月次周續跌，收報17,754點，失守50周線，惟本月次周最低報14,784點後已掉頭回升，上周收報17,382點（見圖1），靠近50周線，稍後若重上該牛熊分界線，將可確定跌勢已告一段落，這樣的話， Clode上述趁跌市增持美國科技股的策略便屬正確。

美國商務部前周二宣布針對人工智能（AI）晶片生產商Nvidia的H20、超微半導體（美：AMD）的MI308及其同等晶片，發出新的出口許可要求，稱這是按照總統特朗普的指示採取行動，以維護國家和經濟安全。H20是Nvidia此前根據美國對華出口管制措施而專為中國市場生產的低效能版AI晶片，而市場普遍認為中國AI企業DeepSeek正利用H20來運作AI大模型，Clode近日發表對此事件的看法，《Money Monday》認為值得讀者參考。

美對AI晶片H20設出口限制

面對美國商務部前周二對H20晶片發出新的出口許可要求，Nvidia即稱未來必須取得許可證才會向中國出口，而Clode分析，即使上述屬出口許可要求而非禁令，但從Nvidia近日已就H20庫存減值55億美元可見，Nvidia已打定輸數無法再向中國出口H20晶片。與此同時，Nvidia本月中亦宣布，計劃在未來4年內與台積電（台：2330）等合作，在美國投資高達5000億美元的AI基礎設施，指這將標誌着人工智能超級電腦首次在美國本土生產。

Nvidia伙台積電等投資美AI基建

向前望的話，美國上任總統拜登在離任前的一星期、今年1月13日頒發的《人工智能擴散規則》（AI Diffusion Rule）將於下月15日開始生效，以進一步限制美國AI關鍵技術及晶片等先進電腦組成部分（component）的出口，而Nvidia及多間美國大型科企正在游說特朗普政府就此撤回， 理據是這反而會妨礙美國在AI領域稱霸全球，Clode認為事件如何發展值得關注，因為這可能會令美國和中國在AI晶片領域朝着完全脫鈎的方向發展。

美《AI擴散規則》限制技術出口

《Money Monday》則認為，隨着今年以來DeepSeek在全球取得成功，騰訊（0700）、阿里（9988）、中芯（0981）及小米（1810）等中國科技龍頭股亦獲估值上調，股價跑贏恒指（見圖2），若中國日後無法再向Nvidia入口H20等AI晶片的話，加上美國《人工智能擴散規則》若生效亦會帶來影響，上述中國科技龍頭股股價能否保持強勢值得關注。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]