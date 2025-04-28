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濠賭酒店五一檔期房價受壓 入住率料九成 銀娛永利澳博較多酒店爆滿

標籤：經濟

【明報專訊】五一黃金周檔期內地5天假期將至，澳門各大賭場酒店面對宏觀經濟欠佳，加上中美關稅戰持續，業界料就算酒店預訂或爆滿，拉勻入住率可達九成，但因應人均消費下跌，已續有酒店降低房價。個別仍有房間可出租的酒店，每晚房租較去年同期跌7%。另外，有業內人士預期，即使訪澳人流可維持，但預料人均消費有可能下跌。

明報記者 陳偉燊

今年五一黃金周檔期酒店房價雖然比之前復活節檔期提升，但期內不少酒店房價較去年同期稍低。以有房間供應的十六浦索菲特酒店為例，去年5月1日高級客房叫價2115元，到今年跌至1962元，按年跌7.23%。在這個檔期尤以銀河娛樂（0027）、永利澳門（1128）、美高梅（2282）及澳門博彩（0880）較多酒店爆滿，但相比去年高檔酒店如The Karl Lagerfold等一房難求，今年變成有供應應市，只是愈接近假期時供應轉緊張下，房價超過平日均價約2000元水平，達4679.2元。根據澳門的統計暨普查局最新數據顯示，今年2月份酒店房間供應，相較去年五一檔期減少3000間，只有約4.4萬間。

人均消費料跌 賭客轉玩老虎機增

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，參考今年首季澳門五星級酒店降價逾10%之勢，加上隔鄰橫琴酒店供應增多，致拉低房價，復活節檔期房價下跌後，五一檔期房價仍見跌勢。他對訪澳人流沒擔心，例如隨着更多外國遊客訪澳，已有東盟遊客到澳門賭場參與賭博，當中菲律賓遊客尤多，預料酒店會有超過九成入住率，但「市場氣氛一般，關稅戰持續，影響到人均消費下跌」。他續稱，遊客在人均消費水平相較低的角子老虎機消費增多，增長甚至較賭枱還要多。他期望當局落實陸上免簽，料有助增加澳門對內地遊客的吸引力，綜合而言，馬浩文預期這個檔期的賭收大概按年持平或上落數個百分點。

中介人：見推酒店房優惠吸貴賓博彩客

資深博彩中介人林繼光則指出，中美貿易戰若未能夠在五一檔期前解決並持續，貴賓博彩客人趨向保守。他指出，已見博彩企業推出酒店房優惠吸引貴賓博彩客戶，中介人在授予客人貸款時卻趨向審慎保守：「五一檔期的貴賓博彩生意，會與平日差不多。」

澳門在復活節檔期日均遊客達14萬人，旅遊業議會理事長胡景光預料，到五一檔期時，日均訪澳旅客的數目有望更多，並多在假期首3日過來。現時四星級酒店每晚叫價2000元，甚至超過3000元，料酒店房價會在假期首兩日較高，其餘時間會重回平日周六的做價水平，入住率有望超過90%。