周大福拓IP聯乘產品 減金價波動影響

食正Chiikawa熱潮

「譬如說我們剛剛推出《吉伊卡哇Chiikawa》（Chiikawa）的IP（聯乘產品），其實消費者是喜歡那款產品，則不會太去追求裏面是0.8克金、還是1.2克金，消費者是喜歡這個東西，他就願意付這個價錢，所以我們的策略就是要推行定價黃金（產品），要給到消費者足夠的value-added，像『傳喜系列』（周大福新產品系列，系列靈感源自中國傳統象徵吉祥如意的鎖包）一樣，你是喜歡它的寓意、設計及『開鎖』的感覺（則會願意購買產品）。」陳義邦說。

Chiikawa近期大受港人歡迎，近日亦有限定店主辦方設題目，以打擊排隊「黃牛黨」成為熱話，而周大福珠寶與Chiikawa的聯乘預訂數量，亦超出集團過往IP合作的紀錄。對於是次周大福與Chiikawa的合作，陳義邦稱，集團調查研究發現3名人物最受歡迎後，即設計逾百款，並於授權方選擇後，再製作黃金產品的樣板去商議。他指出，授權方直至產品推出時的最後一秒仍有變動，但周大福團隊必須「Quick Strike」（快速打擊），於熱潮散退前確保產品順利推出。

地緣政治局勢升溫，增加避險需求，現貨黃金價格曾突破每盎司3500美元關口，目前回落至3300美元水平。根據周大福中期報告顯示，截至9月底，周大福於黃金按重量的對冲比例為66.7%。而去年第四季經營數據顯示，周大福黃金首飾及產品（下稱類別），包括按重量及固定價格出售的黃金產品，於內地平均售價按季升800元至6300元，港澳平均售價則按季升600元至8800元。而於類別中，定價產品的零售值佔比，由去年同期的6.9%上升至季內的18.7%。

周大福先前亦表示，自2023年11月起逐步選擇將黃金首飾的定價方式，由按重量計價改為固定價格。據集團去年年報所示，由於產品及批發組合改變，經調整後的毛利率下跌90點子至22.8%，但集團優化定價策略及金價上升緩和部分影響。

明報記者 江陵凱 德國報道