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AI推薦決策 責任仍由人類承擔

標籤：AI年代

【明報專訊】除了航班調配與後勤維修，國泰（0293）早於兩年前已導入機上餐飲預測模型，透過分析空服員回傳的派餐資料，掌握不同航班乘客偏好與未能供應的情况，預測最合適的餐點組合，減少食物浪費。

國泰數碼部總經理鄒銘諾強調，國泰在導入AI技術時始終重視責任問題，「AI推薦的決策不代表可以推卸責任」，最終決策權與責任仍由人類承擔。例如，客戶聊天機械人Vera上線初期公司會由多名人員逐一審查其回應內容，待模型表現穩定、信心建立，才逐步放寬監控並交由AI處理更多任務。同時，國泰亦已制定內部準則，適用於所有部門的AI應用。

展望今年，國泰會將重點放在如何使用代理式AI（Agentic AI），其具備目標導向、自主決策與執行能力，能根據任務與環境，自行規劃步驟、選擇工具，並與其他系統協作。

鄒表示，公司目前已具備增強式檢索生成（RAG）能力，讓AI學習來自不同部門的知識、政策與流程，再透過「機器人流程自動化」（RPA）執行任務，「今年希望給一個更高的任務目標予那些機械人」。不過，他表示該技術發展迅速，可能每幾周就會有新的能力或功能出現。因此，國泰在策略制訂和應用場景上必須保持靈活，避免過度依賴單一模型。

[AI年代]