袁國守：多元化投資 抗「狂人」朝令夕改

正當市場還在討論中美關稅戰如何影響全球經濟之際，特朗普又再出爾反爾，上周二（22日）表示，將會大幅下調對中國加徵的關稅，消息一出，全球股市馬上彈升，港股隨即重上22,000點關口。

可是，特朗普經常朝令夕改，全球金融市場因而異常波動，他燃點起的全球關稅戰，拖累環球股市表現；年初迄今計，「傷勢」最重是美股，其中納指累瀉13%。

黃金日圓SQQQ泡泡瑪特今年表現佳

不過，俗套的說，「有危自有機」，假如敏於走位、市場觸覺夠，年內仍不乏賺錢機會，如引言提及的黃金、日圓、SQQQ及泡泡瑪特，年初至今分別累漲近30%、10%、15%及100%。當然，世上無先知，這只是以「倒後鏡」回望，相信鮮有投資者年內只持有這類資產及個股，而非主力投資於美股和港股藍籌。

事實上，金融市場向來變幻莫測，波動屬常態，而目前特朗普政府的政策左搖右擺，環球股市比往昔更加飄忽，或許令不少投資者不知所措。怎麼辦？看看黃金、日圓、SQQQ及泡泡瑪特年內表現，事後看，又好似不需要什麼火箭方程式才能找到答案，跟隨傳統智慧分散投資便是。

簡言之，但凡投資，「不要把所有雞蛋放在同一個籃」，資產種類和地區都應同時分散，忌「一注獨贏」買單一資產、地區及個股。如近年「死守」港股特別是內房股的投資者，若過去幾年不願分散投資地區及板塊，到去年才將資金轉至美股博「翻身」，遇上今年港股和歐洲股市反擊，便慘遭「左一巴、右一巴」的無情教訓。

不要把所有雞蛋放同一個籃

况且，市場存在各式各樣的做淡/反向工具，若貫徹「反侵」，認定他將使美國經濟及股市走向萬劫不復的深淵，SQQQ可是你的「良友」啊。若連港股也看淡，除了沽期指期權，還有眾多PUT輪、熊證及反向ETF例如FI南方恒指（7300）及FI二南方恒指（7500）供選擇，何需天天愁雲慘霧？

最後，引述惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣（Kelly）的看法，盼有助安撫一些燥動不安的散戶，以至基金操盤人。Kelly指出，相較於傳統單一資產或均衡投資組合，多元資產策略可望更有效降低投資組合的波動。但她提醒，近期風險資產（如股票、信貸及商品）之間的相關程度顯著上升；在當前市場不確定下，爭取收益將成為投資回報的重要來源之一。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]