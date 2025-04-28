簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（下）

根據證監會文件顯示，截至2024年，全球虛擬資產市場的價值已超過3萬億美元，成為全球金融體系中的一股潛在變革力量。

香港作為國際金融中心，近年來積極推動虛擬資產生態圈發展，然而，如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全和靈活性，不但是本港即將發表的第二份發展虛擬資產政策宣言的方向，也是香港正在面臨的挑戰。

不少業界反映，本港目前僅有4種加密貨幣（比特幣、以太坊、雪崩幣（AVAX）、Chainlink（LINK））獲准開放予零售投資者交易，專業投資者的選擇也相對有限，在一定程度上抑制了投資者的參與意欲，進而影響交投活躍度。市場規模的限制同樣不容忽視，香港本地零售市場相對較小，且未能連接內地市場，散戶可從傳統券商買賣主流加密貨幣，變相令虛擬資產交易平台（VATP）的業務空間受限。

加上不低的合規成本，要求本地託管、本地造市商等的監管框架，也是國際平台進軍香港市場時的顧慮因素。

發布ASPIRe路線圖 開放虛擬資產質押

為應對這些挑戰，證監會於今年2月發布「ASPIRe」路線圖（ASPIRe），以五大支柱（連接、保障、產品、基建、聯繫）推動虛擬資產市場發展。其中，證監會明確會研究制訂與證券市場風險管理保障措施一致的虛擬資產保證金融資規定，在清晰的託管和營運指引下提供質押及借/貸服務等措施，藉以擴大VATP的業務範圍，提升市場活力。

其後，證監會於4月7日進一步發出監管指引，在符合特定條件下允許VATP提供質押服務，以及投資虛擬資產的證監會認可基金參與質押活動，在平衡創新與合規的前提下，強化ASPIRe中擴大產品與服務範疇的支柱內容。

雖然隨着虛擬資產監管制度的持續完善和ASPIRe的發布，料將吸引更多資金流入本地市場，不過環球監管形勢不斷演變，政府必須以動態方式檢視現行的虛擬資產監管制度，做到與時俱進、張弛有度，以應對DeFi（去中心化金融）等新興技術的挑戰，並在保持風險可控的前提下，為創新留有適當空間。

未來須擴產品種類 提升市場流動性

展望未來，香港虛擬資產市場的發展將取決於幾個關鍵因素。首先是產品種類的持續擴充，尤其是針對專業投資者的創新產品；其次是市場流動性的提升，例如引入國際平台擴大市場參與度和交易深度。

此外，香港可發揮「一國兩制」獨特優勢，探索成為國家虛擬資產「風險可控」的試驗場，為未來可能的政策放寬鋪路。

這場「進行式」的改革，其意義不僅在於虛擬資產本身，更在於它可能為香港國際金融中心的地位注入新的內涵。

當傳統金融與數字金融的邊界日漸模糊，香港能否發展為全球虛擬資產中心？端看香港能否在這場國際競逐中精準落子、掌握先機。

立法會議員（選舉委員會界別）

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[簡慧敏 簡言之]