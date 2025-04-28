《幫你格價》：金價高企 沽實金宜貨比三家

明報記者 劉敬華

上周市場一度憂慮美國聯儲局獨立性受動搖，加上國際貿易局勢仍然緊張，金價一度突破每盎司3500美元大關，再創新高，其後隨着美國總統特朗普表示無意解僱聯儲局主席鮑威爾，而另一方面市場開始憧憬中美貿易局勢有機會緩和，使金價稍回落，上周五金價於3300美元附近徘徊。

對於金價後市，摩根大通早前發表報告指出，預期關稅戰引發的經濟衰退和滯脹風險，將持續增強黃金的結構性牛市，預計2025年第四季金價可望達每盎司3675美元，至2026年第二季更有望突破每盎司4000美元。

新加坡銀行外匯策略師沈茂雄指出，特朗普政府的經濟及外交政策觸發結構性憂慮，動搖市場對美國作為穩定投資基地的信心，該行因而進一步看淡美元前景，而金價自年初以來累計上漲逾三成，強勁升勢反映市場難覓能替代美元的主要貨幣，同時美國國債傳統避險功能減弱，亦進一步推高金價，故此該行將12個月黃金目標價從每盎司3400美元上調至3900美元。

投資者即使看好金價前景，由於金價已處於較高水平，且金價或會受政治消息影響而大幅波動，目前投資黃金宜考慮選擇較易「離場」的投資工具，價格貼近現貨金價走勢的紙黃金，是其中一個選擇。

紙黃金是銀行提供的一種買賣黃金的戶口，一般不涉實金交收，投資者可以根據銀行提供的金價牌價買賣戶口內的黃金資產，部分銀行更可讓投資者在儲滿一定單位後，選擇提取實金，好處是投資門檻低，部分銀行的黃金產品買賣單位可低至1錢，惟買賣手續費透明度相對較低，因大部分銀行會將手續費包含於買賣差價中，投資前宜比較各銀行牌價上的買入賣出價差距。

除紙黃金外，可貼近金價走勢的投資工具還有黃金ETF。黃金ETF表現主要追蹤金價走勢，投資的方便度、透明度及靈活度均偏高，且交易成本相對偏低，選擇時應比較管理費。

不同金行收佣金火耗費有別

至於手持實金多年，有意候高位沽售套現的人士，要留意所持實金的純度，如9999或999，實金的類型，例如飾金、金條或金粒等均會影響金行回收黃金產品的買入價，即使是同一類型及純度的黃金產品，於同一日子不同金行的買入價或有些許差異，一般而言中小型金行的買入價有機會較高，以4月25日各金行網站提供的參考價為例，萬福珠寶的999.9黃金買入價為每両29,870港元，便較不少大型連鎖金行吸引（見表）。

還要留意的是，部分金行僅收自家出品的飾金，又或只就自家出品飾金提供免火耗費的優惠，且大部分金行會就收金交易另外收取佣金。

除了金行外，本港不乏標榜高價收金的金店，此類金店一般不收取佣金及火耗，惟大部分收金店均沒有開設網站，要查詢買入價需透過親身到店或致電報價。目前少數金店有於網上提供當日買入價，如廟街的材記收金是其中之一，該店facebook於4月25日提供的999.9金當日買入價為每両30,700港元，較不少珠寶金行的買入價吸引，但該店於fb中提醒由於龍鳳鈪有部分位置並非純金鑄造，對回收價會有1%至2%影響。

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