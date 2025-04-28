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Stuart Rumble：中國經濟料放緩 消費具韌性

【明報專訊】中美貿易緊張局勢仍然持續，更廣泛的擔憂是長期的不確定可能最終拖累經濟增長。在中國經濟逐步改善之際，美國總統特朗普宣布加徵關稅的時機無疑是雪上加霜。雖然4月至6月期間中國經濟可能因貿易摩擦而放緩，但消費行業看起來相對具韌性。例如，中國第一季度國內生產總值增長勝預期，顯示經濟復蘇步伐雖然緩慢但不斷擴大。消費者信心及零售銷售有所上升，包括餐飲、文化和體育用品，以及家具等領域的開支增加。

與此同時，房地產行業並未惡化，製造業投資正在回穩，基建投資因提前發行地方政府債券而略有增加，這趨勢可能會持續到未來數季，尤其是在3月份宣布財政刺激措施之後。此外，製造業錄穩健增長，特別在汽車、電子產品和運輸設備方面。

顯然，美國徵稅的最直接影響將是中國的出口，惟更廣泛的影響可能比過往更可控，因為中國對美國市場的依賴程度下降，出口佔國內生產總值的比重也大幅減少。此外，人民幣可能會進一步貶值以緩衝影響，而中國也有一定的政策靈活度來支持經濟。目前政策重心為擴大消費、透過定向刺激措施管理外部風險，並保持適度寬鬆的貨幣政策。

自2018年以來，中國企業一直應對關稅問題，採取多種應對措施，例如減少對美國的依賴、增加海外生產等以增加韌性。由於美國市場上沒有太多可行的替代品，內地企業在冷氣、單車和電動工具等領域保持定價能力。根據其他國家對關稅的反應，部分內地企業有增加全球市場份額的機會。

從政策角度來看，一年一度的「兩會」明確表明政府準備針對性、有節奏地支持經濟增長。由於利率處於低水平，政策重點已轉向刺激內需，特別是透過提高家庭收入和支持消費的措施。此外，4月中國國務院及商務部宣布一項擴大服務業發展的聯合行動計劃，透過服務消費以支持經濟增長並創造就業機會，一舉兩得。

美上市中資股料續轉到香港掛牌

國務院總理李強最近亦表明將進一步推出寬鬆措施，包括針對房地產市場的特定支持措施。此外，擴大退休金及醫療保險覆蓋範圍等長期舉措，以及創造就業機會的新興產業投資，亦對經濟增長產生深遠影響。 面對外部尤其是關稅方面不確定仍高，政策官員仍然保持審慎，預期或避免大規模刺激，並專注保持政策靈活。

投資市場方面，如果更多中國公司從美國交易所退市，或會有更多公司轉向香港和A股上市。這將增強香港交易所的流動性，鞏固香港作為主要金融中心的地位。整體而言，雖然中國股市已消化很多負面消息，但稱這輪波動期已結束還為時過早。市場波動對長線投資者而言，可能帶來新一輪機會。

富達國際亞太區投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Stuart Rumble 投資放大鏡]