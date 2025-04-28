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摩根大通亞洲：日加息概率升 美日沽10467

【明報專訊】東京4月通脹數據升至兩年來的高位，市場關注日本央行加息的空間。內務省公布的報告表示4月東京CPI按年升幅加快至3.4%，較市場預期高。東京CPI對於日本央行的貨幣政策決策具參考作用，目前的通脹率高於央行2％的目標，可能會促使日本央行考慮收緊貨幣政策。日本央行將於5月1日議息。彭博經濟研究預料，日本央行或將維持利率不變，但通脹率的意外上升令本周加息的概率略為增加。鑑於環球貿易政策的不確定，彭博經濟研究認為日本央行將保持審慎，預料下次加息或於今年7月。

如預計美元將持續下行及日圓走強，可留意美日沽（10467），行使價140日圓，實際槓桿18.3倍，2025年6月30日到期。如看好美元後市及預計日圓將走弱，可留意美日購（10588），行使價155日圓，實際槓桿19.2倍，2025年9月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]