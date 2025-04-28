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陳永傑：復活節樓市未復活

標籤：陳永傑

【明報專訊】以往復活節長假，往往是發展商把握假期開盤的日子，惜今年樓市與零售及餐飲業面對的情况一樣，於復活節樓市未見復活。今年復活節4天假期，一手成交僅逾100宗，按年跌50%，二手十大屋苑成交亦較上年同期減少一宗。

2月《財政預算案》公布後，3月一手成交多達2400宗，比2月1200宗多了一倍。正當大家認為樓市會復活之際，甫踏入4月，美國總統特朗普發動全球關稅戰，引發全球股市動盪及股災，本港樓市亦顯著降溫，一些投資者及潛在買家再次採取觀望態度，發展商也被迫暫緩推盤。在關稅戰開大後的首兩個星期，無論一手或二手市場，買賣均變得淡靜。4月上半月一手成交跌至只有約400宗，較上月同期跌逾七成。二手亦淡靜，同期中原地產促成的二手買賣只有約400宗，按月下跌逾兩成。

關稅戰下，無論股市及樓市同樣受到波及，發展商繼續維持低價開盤，務求以價換量。如復活前開價的西沙大型新盤，首批單位折實平均呎價僅1.03萬元，平市價逾兩成。發展商一手存貨壓力大，相信仍會以震撼低價推盤，才能帶動一手成交量。

本港近年經濟不景，經濟及旅遊未見復蘇，近年更掀起港人北上消費潮，零售餐飲業市道未見起色；地產更是本港經濟的另一重要支柱，即使政府去年至今推出多項救市措施，包括全面「撤辣」及放寬細價樓印花稅等，樓市卻未見真正復活，成交量仍然低迷，樓價自高位迄今累跌近三成，發展商只好減價賣樓自救。相信政府已做好準備，在必要時再推出支持經濟及樓市政策，加大救市力度，以提振市場信心，只有經濟重拾動力，樓市才能復活。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]