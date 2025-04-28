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廖偉強：置業良機如好年份紅酒

標籤：廖偉強

【明報專訊】相信很多人都知道，年份對於紅酒品質和價格具有相當關鍵影響。地產發展商發展新盤項目，其實與釀製紅酒有些相似。從投地到興建，再到銷售樓花及落成入伙，整個過程往往需要5至6年。面對行業內的激烈競爭，許多發展商願意提供高品質的材料作為單位的配套。儘管這些用料成本高昂，但在樓價穩定或上升的情况下，大部分發展商仍能在新盤銷售中獲得可觀的利潤，因而通常不會對這些成本有所保留。然而，近年市况逆轉，發展商也不得不承擔價格下跌風險，最終不得不面對現實，選擇降價出貨。對於買家而言，這種情况實際上是相當有利，不僅可以以低廉的價格入市，還能夠購買到高峰期的高質素樓盤。買家如能在此時選擇新盤入市，無異於選擇了優質年份的紅酒。

近期樓價仍有波動，但下行壓力已顯著減少。根據今年第一季的數據顯示，樓價跌幅僅為0.6%。然而，許多人仍會被一些「局部放大」的報道所混淆，如將高位入貨蝕讓個案過度渲染，而對於錄得盈幅的成交則輕描淡寫，導致市場資訊偏向悲觀。此外，有關工商舖物業巨額蝕讓的個案，常會出現重磅投資者連環沽貨，令對市場不太了解的人產生誤解，將住宅市場也混為一談。事實上，住宅市場和工商舖市場的買賣對象、市場走向，以及影響價格的因素等均完全不同，若細心研究便會明白如何分開評價。

綜觀實際的情况，住宅物業的下跌周期已接近尾聲。如果美國如預期在下半年開始減息，加上內地及海外投資者數量增加，以及來港人才的生活穩定下來，開始有置業計劃，這些因素將對樓市產生強而有力的刺激作用。因此，筆者相信選擇在此時入市對買家來說是明智的決策。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]