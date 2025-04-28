廖偉強：置業良機如好年份紅酒

近期樓價仍有波動，但下行壓力已顯著減少。根據今年第一季的數據顯示，樓價跌幅僅為0.6%。然而，許多人仍會被一些「局部放大」的報道所混淆，如將高位入貨蝕讓個案過度渲染，而對於錄得盈幅的成交則輕描淡寫，導致市場資訊偏向悲觀。此外，有關工商舖物業巨額蝕讓的個案，常會出現重磅投資者連環沽貨，令對市場不太了解的人產生誤解，將住宅市場也混為一談。事實上，住宅市場和工商舖市場的買賣對象、市場走向，以及影響價格的因素等均完全不同，若細心研究便會明白如何分開評價。

綜觀實際的情况，住宅物業的下跌周期已接近尾聲。如果美國如預期在下半年開始減息，加上內地及海外投資者數量增加，以及來港人才的生活穩定下來，開始有置業計劃，這些因素將對樓市產生強而有力的刺激作用。因此，筆者相信選擇在此時入市對買家來說是明智的決策。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]