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布少明：樓市醞釀變化

標籤：布少明

【明報專訊】日前房委會公布今年的「白居二」抽籤結果，而較受市場人士關注的是今期僅錄得約3.4萬宗申請，超購申請僅約5倍，較2023年的7.8萬宗（超購16倍）及2019年高峰期的13.4萬宗（超購44倍）顯著減少。筆者想指出一點，「白居二」申請量下降並非源於剛需減弱，而是樓價調整令私樓與資助房屋的價格差距收窄。不少屋苑價格已自高峰回落超過三成，令私樓性價比提升，吸引部分準買家轉投私樓市場，變相削弱「白居二」的吸引力。

須留意的是，住宅供應出現見頂回落趨勢。據美聯物業研究中心綜合屋宇署資料顯示，今年2月份私人住宅落成量共錄1624伙，較1月1886伙下跌近14%，連跌兩個月至5個月低位。至於一手貨尾量方面，資料顯示，截至4月21日的4月份全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約2.19萬個，連跌3個月，達至近4個月新低水平。供應收緊反映發展商正通過同時控制落成量及加快推盤減低貨尾量，雙管齊下去積極刺激樓市及樓價表現。

另一邊廂，隨着內地買家佔香港樓市佔比與日俱增，其偏好樓齡較新的新進屋苑，推動這類新晉屋苑交投愈見「搶手」，受歡迎程度甚至逐步跑贏傳統屋苑。數據顯示，今年截至4月16日，10大藍籌屋苑合共錄710宗二手登記，較去年同期813宗按年下跌約13%。反觀部分新進屋苑田異軍突起，顯示市場的版圖正不斷改變。

總括而言，香港樓市正受惠一手新盤火爆、供應漸趨下降及豪宅成交亮眼等因素，配合「關稅戰」漸漸緩和等利好消息，相信未來樓市表現看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]