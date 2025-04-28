布少明：樓市醞釀變化

須留意的是，住宅供應出現見頂回落趨勢。據美聯物業研究中心綜合屋宇署資料顯示，今年2月份私人住宅落成量共錄1624伙，較1月1886伙下跌近14%，連跌兩個月至5個月低位。至於一手貨尾量方面，資料顯示，截至4月21日的4月份全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約2.19萬個，連跌3個月，達至近4個月新低水平。供應收緊反映發展商正通過同時控制落成量及加快推盤減低貨尾量，雙管齊下去積極刺激樓市及樓價表現。

另一邊廂，隨着內地買家佔香港樓市佔比與日俱增，其偏好樓齡較新的新進屋苑，推動這類新晉屋苑交投愈見「搶手」，受歡迎程度甚至逐步跑贏傳統屋苑。數據顯示，今年截至4月16日，10大藍籌屋苑合共錄710宗二手登記，較去年同期813宗按年下跌約13%。反觀部分新進屋苑田異軍突起，顯示市場的版圖正不斷改變。

總括而言，香港樓市正受惠一手新盤火爆、供應漸趨下降及豪宅成交亮眼等因素，配合「關稅戰」漸漸緩和等利好消息，相信未來樓市表現看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]