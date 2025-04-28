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王品弟：「地區階級分佈圖」啟示

標籤：王品弟

【明報專訊】近日內地社交平台「小紅書」流傳一張以港鐵路線為框架的「香港地區階級分佈圖」，將全港港鐵站周邊區域劃分為富豪、有錢人、中產、一般人和窮人5個等級，引發兩地網民對香港居住模式的熱烈討論。

這份被瘋傳的分佈圖，總共有32個標籤，當中「富豪」和「有錢人」佔最少數，分別有2個和4個標籤，而「中產」和「窮人」各有8個標籤，至於「一般人」的標籤佔最多，總共有10個，明顯呈現地域差異。有趣的是，港島區被內地網民視為富貴地區，不但「窮人」絕迹，除了柴灣被歸為「一般人」外，其餘區域皆被劃入中產及以上階層。相較之下，新界區在圖中呈現截然不同的面貌，並未見任何「富豪」和「有錢人」標籤。屯門、天水圍等新界西北區域，連同北區的上水、粉嶺，以及大窩口至葵芳沿線，均被貼上「窮人」標籤。至於九龍半島呈現階層混居特徵：既有九龍塘傳統「富豪」區，也有旺角東、西九龍等新興「有錢人」地帶，同時在黃大仙至彩虹、深水埗等舊區則形成基層聚居地標籤。該圖在本地討論區亦引發熱議，多數本港市民質疑其劃分標準。的而且確，真正頂級富豪多居於低密度但私隱度高的獨立屋苑，日常以私家車代步，正常甚少出現在港鐵沿線住宅區。

筆者認為，香港居住環境及格局複雜，同一區域往往混合豪宅與公屋，單憑港鐵站定位難反映真實社會結構。以將軍澳及啟德區為例，其「中產」標籤下實際包含從居屋到千萬私樓多元住戶，實難以一概而論。筆者建議，若詳細理解香港居住格局，不妨參考香港政府統計處定期發布《人口普查》及《住戶收入分布》等報告，作分析，盡量避地域偏見及標籤化。

香港置業研究部董事

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[王品弟]