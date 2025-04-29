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DONKI縮港業務 小西灣店5．31結業 旗下港超市第一滴血 進軍6年仍擁10店

標籤：經濟

【明報專訊】日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI，下稱DONKI）於2019年首度在香港「插旗」，其快速擴張至11間分店，更於2021年在港設立壽司店「鮮選壽司」。不過，隨着零售市道持續低迷，上月零售銷售額再次跌穿300億元，DONKI除已大削鮮選門市，超市業務亦終見6年來「第一滴血」，公布因租約期滿，小西灣藍灣廣場分店將於5月31日結業。

明報記者 方楚茵、李宛婷

DONKI昨日於社交媒體專頁發帖，指藍灣廣場分店為感謝街坊4年來支持，分店由5月1日起至31日將推出「Farewell感謝優惠」，精選貨品將低至半價。本報記者昨到該分店，發現店門前亦設有結業告示，指因租約期將至，將營業至下月底。惟按土地註冊處資料顯示，藍灣分店租約至今年9月21日方到期。

港超市銷貨值跌12% 見11年低

2024年中據日本媒體《日經亞洲》報道指出，DONKI在海外擴充過快，但由於組織能力與擴張規模不匹配，其母公司泛太平洋國際控股（PPIH）亞洲相關門市盈利大跌。社長吉田直樹表示，公司將於一年內重整日本以外的亞洲業務。

翻查資料，DONKI自2019年中首度攻港，並在尖沙嘴美麗華廣場開設第一間店，其後積極擴張至11間超市。今次關門的DONKI藍灣廣場分店於2021年2月開幕，佔地20,279呎。撇除今次關閉的藍灣廣場分店，DONKI在港10間門店仍租用合計逾23.5萬平方呎的商場樓面。據DONKI香港官網顯示，公司仍在尋求面積逾1萬平方呎街舖、商場等舖位的廣告。

DONKI於2019年來港後不久便遇上疫情，其時港人「困港」消費，刺激全港超市零售額於2020年7月創下1.135億元的單月紀綠新高（見圖），DONKI可謂「食正條水」。惟疫後本地零售業轉趨疲弱，今年2月超級市場及百貨公司內的超市部門銷貨價值，便按年跌12.4%至7660萬元，見11年新低。

就DONKI首次關閉超市門店，經濟學者李兆波指出，部分過江龍企業在2019年至疫情期間攻港，相信他們計錯數，無想到香港營運成本過高，即使租金回落，但經濟及出入境復常，港人消費習慣已改變，加上日圓回落，令港人更頻密到日本消費，以往要依賴日式百貨店購物，「現在個個都自己去日本或好易買到」。加上北上消費成風，消費者亦可改為海外或內地網購，令到生意受到打擊。

分析：受累北上熱港人到日本消費

以往部分企業來港，傾談租約時為爭取在生意較好的商場進駐，難免要啃一些「豬頭骨」，不少網民均評論指出藍灣DONKI位置是「死位」，李兆波稱以往生意尚可，企業可「將賺到嘅貼落蝕錢嘅門店」，但現時零售銷售額跌至不足300億元水平，部分企業可能已「流血不止」，加上本身日式百貨競爭大，有一田、759阿信屋等競爭者，令利潤率更低，在貿易戰陰霾下，擔心這些曾大舉開店的企業或覺得香港「大勢已去」，或最終撤出香港或關閉較多分店。

除超市，DONKI於2021年在港亦有設立壽司店「鮮選壽司」，首家分店於同年10月29日開業，選址海之戀商場，其後分別於黃埔花園、銅鑼灣名珠城、藍灣廣場、山頂廣場開店，惟去年已連環結束4間分店，現時僅餘海之戀分店營業。