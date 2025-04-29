人行：研設民營中小企增進信用制度

促金融機構勿盲目抽貸斷貸

鄒瀾又表示，當局將更針對地拓寬民企多元化融資渠道，包括發揮民營企業債券融資支持工具的作用，擴大民營企業債券融資規模；推廣「兩新」債務融資工具，支持民企發債融資；利用股票回購增持再貸款，滿足民營上市公司市值管理的資金需求。完善跨境投融資便利化政策，提高民營企業運用外資的效率。

截至今年3月底，人民幣貸款餘額按年上升7.4%至265萬億元（人民幣， 下同），鄒瀾稱去年底內地實施大規模專項債券置換，地方政府通過發行專項再融資債券歸還以貸款為主的隱性債務，因此對統計數據帶來一定影響，剔除上述因素的人民幣貸款餘額按年增速應可超過8%。對於下一步信貸工作，鄒瀾重申將「適時降準降息」，另外當局將指導金融機構不向外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業抽貸和斷貸，並推動落實創業擔保貸款政策。消費方面，則着重服務消費供給，聚焦文旅體育、餐飲住宿、教育培訓等重點領域，加強金融支持。