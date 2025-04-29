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港上月進出口表現遠勝預期 學者：應對關稅提前備貨 料本月起出口轉跌

【明報專訊】香港統計處公布，3月整體出口貨值按年升18.5%，勝市場預期升12.4%；進口升16.6%，亦遠高於預期升8%，進出口連續兩個月錄得雙位數升幅。貿易逆差為454億元，預期為311億元。政府發言人表示，美國4月初大幅加徵入口關稅，環球貿易摩擦上升，將對本港商品貿易表現構成挑戰。有學者指出，入口商為應對關稅提前備貨，尤其是保存期長的商品，預料4月起出口數字將下跌。

明報記者 黃志偉

貿易逆差454億高於預期

按地區劃分，3月對亞洲出口升22.4%，其中對內地出口升25.4%（見表），對台灣及越南分別大增61.3%及41.3%。另輸往英國、美國出口亦分別升48.5%及11.4%，惟對荷蘭出口下跌29%。進口方面，越南及台灣繼續錄得強勁升幅。

對台灣越南進出口大增

主要貨品中，3月「辦公室機器和自動資料處理儀器」的進出口均大增約1.3倍；「電動機械、儀器和用具及零件」進出口亦升逾一成。不過，「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口則下降7.3%，進口僅升0.7%。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，3月出口上升部分原因是入口商為應對美國關稅而提前備貨，例如保存期較長的醫療設備及電子產品，故料4月香港出口數開始下跌。另外，麥萃才認為越南出口表現較好，主要因早年已承接部分中國的生產線遷移。由於越南經濟體制及管理模式與中國內地相似，香港廠商在越南營運相對容易。若中國出口受限，越南有望成為替代基地，出口量或進一步上升。不過，這仍需要觀察未來是否出現明顯的替代效應。

至於台灣進出口增長，他推測可能主要與半導體產品有關。由於台灣主要出口產品為晶片及相關電子零件，面對半導體禁運及制裁背景下，不排除企業選擇透過台灣進行生產或轉口。

政府發言人指出，內地經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。當局一直從多方面為企業提供支援以應對外部挑戰，並會繼續密切監察情况。