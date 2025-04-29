金管局研CDI新項目 助貿易中小企融資

擬今年底訂項目路線圖

金管局助理總裁（金融基建）周文正表示，Cargox擬接入運輸及物流局正在發展、擬於明年運作的港口社區系統（PCS），以及機管局正在更新的貨運數據平台，當局在系統更新或建立時已經與對方合作，有助系統完成後盡快接入使用數據。金融科技總監鍾智偉指出，擬於今明兩年進行概念驗證研究並構建新方案，專家小組建議可用於批核信貸的數據後，從數據提供者取得相關資料，若證明有助審批則着手建立數據通道，可與專家小組制訂路線圖同步進行。

稱籌備已久 公布時機與關稅巧合

去年金管局與機管局合作，試驗以總航空運單協助銀行審批貿易融資，但相關資料仍未齊全，例如未有貨值等數據，若機制要持續運作，需要等待系統更新以提供更多實時資料。

另外，商經局現時逐步建立電子平台「貿易單一窗口」，將來可提供齊備的電子報關資料，當局現時亦與系統合作，有望在2027年推出時已可接駁至CDI。

項目啟動適逢貿易業界受美國關稅影響，周文正稱項目籌備已久，現時不少平台數據化開始成熟可接入CDI，只是項目公布時機與關稅巧合。不過他指專家小組成員亦認為，項目啟動相當及時，客戶前景面臨更大不明朗，銀行若能掌握實時資料盡快批核貸款，對雙方均有好處，而現時環境亦促使中小企加快業務數碼化。