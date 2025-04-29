特2.0百日 美元跌9%差過1973年 加關稅拖累 資金轉投美國以外資產

自特朗普1月20日重返白宮以來，針對中國以至貿易伙伴加徵關稅，促使投資者將資金轉向美國以外的資產，令美元轉弱，而黃金及多種主要貨幣顯著向上。他上任近100天以來，歐元、瑞郎和日圓兌美元上漲8%以上。這有別於逾半世紀以來，在美國總統上任首100天，美元通常向上。由尼克遜開展第二任期，到2021年拜登上任，美匯指數在總統上任百天的平均回報率接近0.9%。

買美元吸美股穩賺交易告吹

BMO全球資產管理稱，美元地位及其在國際貿易和金融的作用，源於市場對美國體系深厚信任、較低的貿易和資本壁壘以及可預測的外交政策。目前政策增加了美經濟衰退和通脹再度升溫的風險。

根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，外國投資者現持有22萬億美元的美國資產。哈哲思指出，外國投資者甚至毋須減持美國資產，就能使美元轉弱。他說，只要他們決定不加碼美國投資組合，就可能對美元構成下行壓力。根據國際收支統計，美國1.1萬億美元的經常帳赤字，必須透過每年1.1萬億美元的淨資本流入來彌補。

對歐亞投資者來說，以往買入美元，然後將資金投入標指和納指基本上是穩賺的交易。美股回報率不僅高於歐洲、英國和日本，加上以往美元穩步向上的趨勢，也放大投資收益。不過在特朗普發動貿易戰後，這種交易突然崩潰。今年以來，標普500指數跌約6%，而以歐元和日圓計算回報的投資者，卻因匯率緣故損失擴大至14%。

哈哲思說，如果美國以外的投資者，不願以當前價格購買更多美國資產，那麼美國資產價格將會下跌，而美元將會轉弱，而美國資產和美元貶值很可能同時發生。由於預計美國經濟不會超越其競爭對手，投資者有理由抑制對美國資產的興​​趣。

分析：小量資金撤美已可引發震盪

安聯集團（Allianz）指出，由於國際投資者在美國擁有龐大投資，只要資金小規模流出美國，也可能引發巨大的市場影響，導致匯率和全球資產價格大幅扭曲。不過，哈哲思強調，美元不會失去其全球儲備貨幣的地位，因為美元的主導地位，從未因匯率波動而喪失，高盛的基本預期是，當前的匯率波動也不會例外。

（綜合報道）

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