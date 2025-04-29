黃雯怡：耐世特擁技術優勢 上望5.5元

【明報專訊】美國總統特朗普對關稅問題的態度有所軟化，推動上周美股回暖。不過中方否認與美方談判，政策不確定性對股市反彈造成壓力。本周五美國將公布非農就業數據，市場預期4月新增非農就業人數將為4個月以來最低水平。另外周三公布的3月核心PCE物價指數也受關注，這對聯儲未來息率走勢帶來影響。包括亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Meta（美：META）在內的美股科技巨頭將公布業績，這些業績將成為美股是否能修復今年以來跌幅的關鍵催化劑。港股方面，人行表示，將適時降準降息，並研究豐富政策工具箱，適時推增量政策；發改委亦表示將推穩就業、經濟五方面措施。市場仍關注關稅消息，加上黃金周假期將至，料恒指本周在兩萬二左右窄幅波動。