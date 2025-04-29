陳頴峯：虛擬資產質押助港打開Web3新金融商機

持幣生息 變身「定期存款」

想像把現金存入銀行收取利息的場景，放在虛擬資產世界，便是質押服務的核心邏輯。用戶將以太幣等虛擬資產「鎖定」在區塊鏈網絡，協助驗證交易與維護網絡安全，作為回報可獲得大約年化3%至15%的收益。這種模式在傳統金融中由銀行作為中介機構提供，在區塊鏈世界則是通過智能合約自動執行，可以說「無中（介）生息」。

證監會今次出台政策，可以比喻為這種「去中介化理財」裝上安全閥。持牌平台必須自行保管質押資產，禁止轉交第三方服務商；現貨ETF的質押比例設上限以防流動性風險；更要求平台詳細披露各項操作細節，從解押流程到系統中斷應對方案等等。組合拳式「市場化創新+穿透式監管」，將會是香港作為國際新金融中心的獨特優勢。

HashKey交易所高層曾經透露「以太幣現貨ETF質押將成首波亮點」，這個新政策的戰略意圖更清晰。美國SEC暫時尚未批准加密ETF質押服務，香港這次實質可以搶佔利率定價權先機。試想：同樣持有以太幣現貨ETF，香港投資者可額外獲得質押收益，這項優勢足以吸引國際資金。

更深層的影響在於金融產品創新空間。現行銀行體系中，存款利率受制於聯匯制度，難有太大定價空間，相反質押服務卻在虛擬資產領域實驗「利率市場化」。持牌平台未來可能推出分級利率產品，根據例如鎖定期長短、幣種風險等因素差異化定價，這對香港的理財市場實在是促進創新的「鯰魚效應」。

港率先跑出 爭奪新金融話語權

容許質押服務絕非孤立政策，而是香港虛擬資產路線圖「ASPIRe」當中的最新舉措。當新加坡在觀望、美國在轉換監管，香港率先構建「現貨ETF+質押服務」的產品創新，實現優先制定Web3新金融的標準。特別是中資機構可通過香港的合規制度，在「一國兩制」框架下，合規地參與全球虛擬資產的定價和規則制定，戰略價值超過經濟利益。

市場反應將會驗證政策效果，例如政策發布後，機構客戶查詢量的增加，當中多少來自家族辦公室或私募基金。這些傳統「聰明錢」的態度代表的不僅是對質押收益，更是香港虛擬資產市場基礎設施的意見：從託管、清算到對冲風險的完整生態鏈，這亦正是傳統金融機構，包括銀行、券商轉型Web3的兵家必爭之地。

證監會的質押服務通函的確為香港的虛擬資產市場注入活水，但是仍需面對多重現實考驗。首先是技術安全，智能合約的漏洞可能會導致資產凍結風險，例如鏈上的驗證節點發生異常，將會導致用戶無法解除質押。儘管新規要求平台制定「災難恢復計劃」，但區塊鏈技術的風險仍然存在。

其次，稅務處理也需要釐清，現行《稅務條例》未明確界定「質押收益」屬於利息收入還是資本增值，業界估算兩種課稅方式，可能造成某程度的稅後收益差異。稅務局需要盡快出台指引，否則可能重演之前美國發生的Cryptopunk NFT交易稅務爭議的案件。

值得肯定的是，香港正走出一條獨特的監管路徑。有別於迪拜VARA的「漸進式創新」監管模式，香港選擇將質押服務加入現行的虛擬資產監管框架，要求平台同時遵守《證券及期貨條例》與反洗錢規例。這種「傳統金融+Web3」的模式優勢，在於吸引傳統金融機構加入本地虛擬資產市場。相信不久將來，更多跨國大型金融機構，將透過香港持牌平台開展機構級質押服務。

亞洲金融科技師學會副主席

科大及港大專業進修學院兼職講師

[陳頴峯 金科育律]