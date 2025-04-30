moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯控稅前利潤跌25% 派息維持 加碼回購30億美元 關稅戰下維持RoTE 15%目標

【明報專訊】匯控（0005）公布首季業績，除稅前利潤94.84億美元，好過市場預期的78.33億美元，按年跌25.03%，主要與去年出售業務錄37億美元淨收益，提高比較基數，撇除相關須予注意項目後按年上升10.78%。本月初美國向全球貿易伙伴普徵關稅，料將拖累全球貿易活動和經濟增長，不過匯控沒有下調前景指引，維持今年至2027年平均有形股本回報率（RoTE）約15%的目標。行政總裁艾橋智表示，在關稅明顯提高、經濟明顯放緩的模擬下行情景，估算對整體收入有低單位數的影響，稱該行收入來源多元化、質素高，有信心可以達標。

明報記者 歐陽偉昉

匯控業績好過預期，本季繼續回購30億美元，帶動匯控中午公布業績後轉升，收報88.35元，上升3.03%，全面收復4月2日美國公布「對等關稅」後跌幅，累升0.4%。匯控中期息派0.1美元，不計須予注意項目的RoTE按年上升0.4個百分點至16.8%。

CEO：不明朗環境致貸款增長放緩

匯控首季銀行業務淨利息收益105.99億美元，大致符合市場預期，按年下跌5.92%，期末客戶貸款餘額按季持平，按年上升1.24%。該行維持今年銀行業務淨利息收益約420億美元指引，惟今年貸款需求依然不振。艾橋智表示，不明朗環境導致客戶短期推遲大型資本開支決定，令貸款增長放緩，不過相關收入主要來自存款而非貸款。財務總監郭佩瑛補充，雖然利率存在不利因素，但存款結餘續有增長，結構性對冲也續帶來支持。

淨利息收益外，費用及其他收益按年下跌約25%至71億美元，其中批發交易銀行業務按年上升10%至29億美元，主要受惠於市場波動和客戶對冲需求，帶動外匯收入上升22%；財富管理收入按年上升23%至23億美元，主要受惠私人銀行業務和投資產品分銷業務表現。關稅或對交易銀行收入有影響，不過艾橋智指該業務覆蓋不同貿易走廊，產品線也不只限於與貿易有關，財富管理則維持中期內年均雙位數增長預期。

匯控首季預期信貸損失（ECL）為8.76億美元，按年增21.6%或1.56億美元，當中1.5億美元與經濟前景不明朗上升有關。目前匯控預期下行情景發生機率為25%，惟一旦最終發生，預估全年ECL將額外增加5億美元。郭佩瑛表示，目前客戶信貸質素未有直接因關稅受壓，風險監察指標穩定。

財務總監：

信貸質素未直接因關稅受壓

地產相關貸款方面，郭佩瑛續對本港地產商貸款質素有信心，一半貸款為有抵押，無抵押部分主要是貸予投資級的大型綜合企業。雖然近期地產市場仍然低迷，但政府支持地產措施漸在住宅樓宇見效，人才流入提振需求利好租金收益，商業地產復蘇需時更長但亦將受惠政策。

摩根士丹利報告稱，匯控去季淨利息收益受惠於香港存息定價，相信可達全年目標，利潤勝預期由費用及其他收入帶動，該行因此上調今年匯控盈利預期上調1.2%。摩通維持匯控目標價83元，評級維持「超配」。