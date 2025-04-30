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匯控CEO：美元環球主導地位未見變化

【明報專訊】本月初美國推出「對等關稅」後，美國長期國債一度被拋售，美債「無風險資產」地位受質疑。匯控（0005）行政總裁艾橋智認為，美國國債仍會被視為無風險資產，是重要的外匯儲備、流動性管理、擔保資產，並應用於其他財務要求。他指出，全球市場參與者皆視美國國債為無風險資產，因此確保市場流動性、估值在合適水平相當重要，一旦市場受干擾，對全世界所有人都會產生不利影響。艾橋智又稱，現時美元在貿易融資佔80%，未見美元作為儲備貨幣、貿易貨幣和支付貨幣的主導地位發生變化。不過因為近期的市場不確定，部分客戶重新配置資產，包括從美股轉至香港和內地股市，從股市轉至共同基金和債市，或直接泊在定期存款再重新投資。匯控首季業績顯示，該行在亞洲錄得淨新增投資資產160億美元，相對全球其他地區僅增60億美元。

「部分客戶將美股轉至港股A股」

至於貿易趨勢會如何演變，艾橋智指過去在中國以外建立供應鏈的「中國+1」策略，會受美國關稅所影響，這已反映於該行可能出現的下行情景計算中。但與此同時，過去數年均保持增長的亞洲與中東區內貿易，結構性增長仍將持續，在貿易中佔更主導的地位。客戶在前景不明朗下，會尋找可信任的業務伙伴，而該行有5000多個貿易行業專家，亦具備財務實力，有力支持客戶需求。

匯控現時持有交行（3328）19%股權，不過交行在3月宣布向財政部定額增資，完成後會將匯控持股攤薄至16%。艾橋智表示，滿意16%的持股比例，並支持交行配股以提升支持市場和業務增長能力。財務總監郭佩瑛稱，股權攤薄將產生12億至16億美元會計損失，會在交行配股完成後在財報反映，不過對核心一級資本充足率只有輕微影響，不損匯控派息或資本分配，將繼續長期戰略持股交行。