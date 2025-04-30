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Mox：去年信貸減值損失減33% 料今年續改善

【明報專訊】美國「對等關稅」打擊本港經濟前景，或拖累個人貸款信貸質素，信用卡等個人信貸為數字銀行Mox主打產品之一，行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，該行去年信貸減值損失按年減少33%，當中下半年較上半年改善，今年以來改善趨勢繼續。雖然今年市場有一定壓力，但該行會平衡風險審慎貸款。胡博思稱，該行的客戶互動（customer engagement）相當高，客戶經常使用其產品、登入旗下應用程式，有助銀行觀察客戶財務、行為數據等改變，更易建立模型風險管理；銀行與客戶雙方關係更密切，有更佳數據，客戶自然更容易取得貸款和得到更好定價。

2026年收支平衡目標不變

胡博思表示，過去3年該行在科技投資10億元，未來3年投資額亦將維持於10億元，2026年收支平衡的目標未有調整。胡博思指出，截至去年底該行有65萬個客戶，存款額按年增長56%，現時客戶使用該行平均多於3個產品，在全球數字銀行屬高水平，反映客戶不只單純開戶，未來或進一步視該行為其主要往來銀行之一。他認為客戶體驗提升與客戶互動，是其增長的動力，去年11月推出信用卡不限消費類別，每4元消費賺取1飛行里數，所帶來新客戶消費額及存款，均為原有客戶的3倍，推動該行收入增長。

今年擬推高息無鎖定期限儲蓄

展望今年，產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）表示計劃推出高息但毋須鎖定期限的儲蓄產品，另會推出銀行分銷保險產品。去年Mox推出投資服務，交易港股、美股、虛擬資產ETF後，今年計劃與伙伴合作，推出虛擬資產現貨交易。問及市場波動和經濟前景轉差會否不利財富管理業務，鮑志毅指出，市場有波動但不等於客戶應停止投資，他們鼓勵以定時、多元化進行，雖然市場難以預測，定期投資有助平均成本、管理市場波動。