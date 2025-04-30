滬上阿姨兩日孖展超購逾508倍

「鳴鳴很忙」等3企同日遞表

另有內地食品飲料零售商「鳴鳴很忙」本周一遞表申請上市，高盛及華泰國際為聯席保薦人。據初步招股資料，集團以量販模式銷售零食，擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩個品牌，分別成立於2017年及2019年，2023年完成合併後，仍保持雙品牌策略。鳴鳴很忙門店廣泛覆蓋下沉市場，截至去年底共擁有14,394間門店，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且其中約58%門店位於縣城及鄉鎮。集團以加盟店形式快速拓展門店網絡，自營店佔比僅0.1%、即15間。

2024年，集團錄得商品交易總額（GMV）555億元（人民幣，下同）。初步招股文件引述資料指出，按去年休閒食品飲料GMV計，集團是中國最大的連鎖零售商。財務方面，去年全年收入按年升2.83倍至393.44億元，純利升2.81倍至8.29億元。集團指出，集資擬用於提升供應鏈能力和產品開發能力、升級門店網絡等。

與鳴鳴很忙同日遞表的，還有儲能系統提供商果下科技及岩土工程服務提供商宏業基岩土科技。初步招股資料顯示，果下科技專注於研發並提供儲能系統解決方案及產品，可覆蓋電力側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景；宏業基岩土科技專注於承接華南地區樁基礎工程及基坑工程。

明報記者 邱潤青