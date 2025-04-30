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新世界內地賣樓逾21億 按年增逾52%

標籤：經濟

【明報專訊】負債沉重的新世界發展（0017）積極賣樓，集團昨公布，內地今年首季住宅銷售金額錄得超過21億元人民幣，按年大增逾52%。港島南岸第5A期豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」，最快今年第二季登場。

滶晨最快本季登場

新世界指出，積極推動地產本業發展，加快香港與內地的物業推售，銷售均取得佳績，並充分把握樓市回暖時機，在多項利好樓市政策公布後，迅速加大各樓盤銷售力度。

內地投資物業方面，K11在中國內地的首個旗艦項目K11 ECOAST正按計劃有序投入營運，當中文化零售部分已在本月28日起分階段試業營運，首階段聚焦文化及娛樂體驗，包括以文化、運動、親子遊樂為主題的各類型品牌。

 本港方面，集團伙拍帝國集團、資本策略、麗新發展及港鐵共同發展的港島南岸第5A期豪宅項目「滶晨」，最快於今年第二季推出市場。項目將提供447個住宅單位。

啟德跑道區的「柏蔚森」及北角「皇都」銷售理想，合共套現逾75億元。當中，柏蔚森截至今年4月23日為止累售555伙，套現約40億元。「皇都」則再錄大額成交，最新標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸三房一套連儲物室高層單位，實用面積834平方呎，售價逾2,960萬元，呎價約3.55萬元。截至今年4月23日，全盤累售311伙，平均呎價約2.25萬元，佔可銷售單位逾92%。