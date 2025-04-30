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通用汽車稱因關稅 重新評估今年指引

【明報專訊】通用汽車（美：GM）首季收入及利潤均勝於市場預期，不過由於特朗普政府4月初開始徵收25%汽車關稅，並可能在5月向主要汽車零件加徵關稅，恐為業界經營帶來重大影響，通用汽車正重新評估2025年的前瞻指引，並暫停任何額外的股票回購。該股昨早段跌2%。市場等待更多關於關稅及貿易談判的信息，美股三大指數早段微升。

保時捷料因關稅兩月損失1億歐元

面對中國市場疲軟，加上供應鏈成本上升，保時捷（Porsche）（德：P911）第一季經營利潤按年大跌四成。在美國沒有生產業務的保時捷預計，美國關稅將導致4月和5月至少損失1億歐元，拖累該股昨股價跌約4%。

在汽車關稅威脅下，汽車業紛紛削減成本，保護現金流。吉利汽車（0175）母企吉利控股旗下的瑞典富豪汽車（Volvo，內地稱為沃爾沃）（瑞典：VOLCAR-B）宣布價值180億瑞典克朗（約145億港元）的成本削減計劃，以應對第一季度營業利潤大跌六成至19億瑞典克朗（約15.3億港元）的困境。受批發業務減少、貨幣波動等影響，富豪利潤大跌，並計劃將裁員及縮減投資。該公司已決定取消2025至26年指引，以專注成本管理。該股昨最多跌一成。

受惠於價格上漲，以及消費者對汽水的需求，可口可樂（美：KO）季度收入及利潤勝於預期。但該飲品巨頭警告，關稅可能會影響成本，並打擊消費者的情緒，該股昨早段微升。

標普：波音從負面觀察名單移除

此外，鑑於波音（美：BA）的飛機產量回升，且燒錢速度緩減，國際評級機構標準普爾將波音的評級，從負面信用觀察名單移除。目前波音的信評為「BBB-」，比垃圾級高一級。不過標普對波音的信用評級展望仍維持「負面」，意味波音中期仍存在評級下調的風險。

（綜合報道）

[國際金融]