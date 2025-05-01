首季負資產逾4.07萬宗 逾21年高 金管局：按揭資產質素良好 業界：下半年或回落

明報記者 歐陽偉昉

金管局公布今年首季末，負資產住宅按揭貸款涉及金額按季上升5.54%至2059億元，按揭貸款中無抵押部分的金額則按季上升13.1%至164億元。負資產按揭拖欠逾3個月比率雖然維持低水平，不過今年首季末按季上升0.02個百分點，連續第7季上升。整體按揭至3月底拖欠逾3個月的比率按月上升0.01個百分點，拖欠逾6個月比率按月持平在0.08%，經重組貸款比率維持在接近零水平。

拖欠逾3個月比率連升7季

金管局表示，上述負資產個案貸款主要涉及按揭保險計劃，按揭成數一般較高，不過按保對申請人還款能力有嚴謹要求，包括供款與入息比率以50%為上限，借貸比率達八成以上申請者更需為首次置業並且固定受薪。當局認為，銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港業主還款能力持續穩健，銀行的借貸風險可控。雖然本港失業率處於低水平，但地緣政治對本港經濟存不確定性，提醒有意置業人士應衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，建議預留至少半年後備資金。他續稱，現時新盤供應充裕，發展商以低價推售新盤，短期二手樓價持續受壓。不過美國或在下半年減息，帶動港息進一步回落，屆時負資產個案亦有望回落。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，目前樓價波幅有限，相信已反映市場因素，預期今年負資產不會再大幅上升，不會重現2003年SARS逾10萬宗的歷史高位。他又指出，雖然負資產貸款逾期比率持續上升，惟整體仍處於低水平，貸款人只要每月準時還款，未見銀行因物業估價下調而「call loan（提早收回貸款）」。

分析：SARS高位不會重現

此外今年3月，整體住宅按揭貸款新申請貸款錄8456宗，按月增加29.3%。新批出貸款按月減少5.3%至247億元，其中一手交易相關貸款按月減少16.8%至101億元，二手交易相關貸款按月增加6.2%至116億元，轉按按月減少0.9%至30億元。3月底未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至1.88萬億元。