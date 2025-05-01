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3月銀行貸款增1.1% 升幅逾兩年最大

【明報專訊】金管局公布3月貨幣統計數字，3月底本港銀行貸款與墊款總額按月上升1.1%，為2023年1月以來最大按月升幅。包括貿易融資的在港使用貸款，按月上升1.2%，香港境外貸款按月上升0.8%。總結今年首季，本港銀行貸款按季上升0.6%，扭轉上季的下跌0.7%，是2023年第一季以來再錄按季上升，在港使用貸款亦扭轉去年第四季0.1%跌幅，今年首季回升0.5%。

按經濟用途分析，今年首季本港銀行對金融公司的貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。金管局提醒，由於按月統計數字或受到各種短期因素，例如季節因素與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，應小心詮釋統計數字。

人民幣資金池按月縮減7.3%

存款方面，截至3月底本港銀行存款總額按月上升0.8%，港元存款上升1.6%，外幣存款則上升0.1%，總結首季存款總額及港元存款，分別上升3.5%及5.1%。由於期內港元存款上升而港元貸款下跌，3月底港元貸存比率按月下跌1.2個百分點至72.3%。3月本港人民幣資金池按月減少7.3%至9598億元人民幣，主要反映企業資金流動；3月跨境貿易結算的人民幣匯款總額，則按月上升11.27%至1.18萬億元人民幣。

3月港元貨幣供應量M2及M3均上升1.5%，按年均上升7.7%，經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.8%，按年上升7%，部分反映投資相關活動。