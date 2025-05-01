港交所首季多賺37% 盈利破紀錄

首季港交所收入及其他收益為68.57億元，按年及按季分別升32%及7%。其中主要業務收入增長36%，反映現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。港股首季日均成交金額、港股通及交易所買賣產品（ETP）日均成交金額分別為2427億元、1099億元和394億元，分別按年升1.44倍、2.55倍及1.97倍，齊創歷季新高。衍生產品合約日均成交合約張數亦創186.6萬張的季度新高，按年升24%，港股通日均成交金額則大增2.55倍至1099億元。

日均成交升1.4倍至2427億

陳翊庭形容港交所今年開局表現強勁，指出去年下半年，全球對投資中國機遇的熱情回升，在人工智能和其他創新發展的推動下持續增强，令市場在2025年依然保持活躍。隨着內地投資者更積極地參與離岸市場，帶動現貨市場及衍生產品市場成交量均創下新高。季內有16個交易日成交額超過3000億元，多隻期貨及期權合約的成交量和未平倉合約張數均創單日新高。至於LME的成交量亦創下11年來第二高的季度水平。

期內新股市場轉旺，首季有17家新股上市，集資額187億元，按年增加近2.9倍，新股市場融資額位列全球前五。首季迎來自2021年4月以來融資額最大的兩宗再融資發行，若計及一、二手市場，首季公司集資總額逾200億美元，全球第二大、僅次美國。

開支方面，港交所首季資本開支4.81億元，按年升73%，主要因現貨結算系統升級以及開發LME全新交易平台LMEselect v10所產生的支出，期內營運支出按年升7%，因就2022年鎳市場事件的執法調查向英國FCA支付9000萬元罰款，以及港交所慈善基金的慈善捐款增加，不計慈善捐款及非經常的FCA罰款支出，營運支出下跌2%。至於集團早前公布向香港置地購入交易廣場多個樓層作為永久總部物業，代價總額為63億元，將從香港交易所公司資金撥資全數支付。