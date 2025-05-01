寧德最快下周招股籌390億 4年來最大IPO

另一重磅A股、在1月遞表申請港股上市的調味料生產商海天味業（滬：603288）昨日公布，獲中證監通過公司來港發H股的境外上市備案，批准發行不超過7.1億股，按海天味業昨收報41.92元人民幣計，用盡發行規模最多可集資逾300億港元。

中證監批准海天味業赴港上市

昨日網約車平台曹操出行遞表申請來港上市，該公司曾於去年4月及10月兩度遞表。曹操出行由吉利（0175）母公司吉利集團孵化，據初步招股資料，吉利汽車創始人及董事長李書福為控股股東。同日申請上市的還有X射線機供應商普愛醫療設備，以及按《上市規則》第18A章（生物科技股）遞表的基因測序儀開發商安序源科技。此外，智慧停車空間運營商科拓通訊周二（4月29日）入表申請上市。

周一（4月28日）至5月2日招股的現製飲品商滬上阿姨（2589）孖展反應火熱。截至昨晚9時已錄得約496.89億元孖展，超購逾1779倍。

明報記者 邱潤青

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