8數字銀行去年共蝕26億 連續5年「見紅」 匯立稱上季實現盈利 料本港首家

明報記者 楊括

金管局於2019年陸續批出3批共8張虛擬銀行牌照，2020年8家虛銀陸續開業，去年10月金管局公布將虛擬銀行更名為數字銀行，名字改了、虧損繼續，各數字銀行經營近5年仍未獲利。按虧損規模計，Mox Bank去年虧損按年少4.43%至7.1億元，但續為8家數字銀行中虧損最多。不過，該行淨利息收入按年升22%至5.3億元，截至去年年底存款多56%至173.8億元，兩項數據持續於一衆數字銀行居前列。

Mox Bank去年蝕7.1億最多

Mox Bank亦披露，截至去年底，該行客戶量按年增長24%，達65萬名，佔香港銀行可接受開戶人口的超過10%。同時Mox卡海外交易額按年增60%。

至於淨利息收入，8家數字銀行均錄得按年增長，總額上以匯立傲視群雄，但去年全年增幅而言，卻是以理慧銀行（livi Bank）按年增99%至2.14億元領先。

淨利息收入存款規模齊增

理慧銀行稱，中小企業務是推動其續成長的關鍵動力，今年將進一步穩健發展中小企業務，優化貸款與保險服務，並積極拓展金融科技解決方案。

存款規模方面，截至去年底，8家數字銀行按年均見增長，其中以螞蟻銀行（香港）的5.44倍增幅領跑。不過若計及存款總量，衆安銀行（ZA Bank）按年升66%至194億元，為去年末一衆數字銀行中最多。衆安銀行行政總裁吳忠豪表示，該行目標2025年突破100萬用戶，去年已累積逾80萬用戶，覆蓋全港可使用銀行人口的13%。

另一邊廂，匯立銀行去年中完成重組持有WeLend，是次年度業績為其完成相關重組後的首份業績。該行去年稅後虧損2.49億元，按年收窄30%。截至去年底客戶存款按年升1.2倍至68.7億元；客戶貸款52億元，按年少0.8%。

匯立銀行同時透露，去年12月該行已達到單月盈虧平衡，今年第一季度更已實現盈利，正全力推進今年全年盈利的目標。