大家樂盈警 料去年純利最多跌30%

2025財年純利至少2.31億

翻查資料，大家樂截至2024年9月底的中期，集團純利已按年跌28.2%至1.44億元；可見下半財年即使擁有傳統兩大新年、聖誕節消費旺季，惟大家樂盈利仍未見任何改善，仍以近三成幅度下行。事實上大家樂近年盈利表現因不同原因、如社會運動、疫情等而表現反覆，但整體盈利能力已遠不及10年前（見圖）。大家樂股價昨微跌不足1%，收報7.13元。

大家樂表示，受經濟不景和消費情緒低迷影響，香港及中國內地的餐飲業上年表現大幅回落。香港市民外遊消費的趨勢令客流量下滑，加上內地市場的激烈價格競爭，進一步惡化了行業環境，對集團的盈利表現帶來顯著壓力，尤以下半年傳統節假日旺季期間對速食及休閒餐飲業務的影響最為明顯。

港及內地餐飲市場已轉變

大家樂稱，儘管市場環境困難，集團內地業務仍展現出韌性，有效維持合理的利潤率，並穩步拓展大灣區的分店網絡；並明白香港及內地餐飲市場環境已出現根本轉變，並漸成為新常態，正因應新的營運環境，積極強化業務模式，注重提升營運效率、靈活性和敏捷性，以快速適應不斷轉變的顧客消費行為和市場需求。

集團將持續優化分店網絡，開拓新店舖模式，在具潛力的地點尋求發展機遇，並整合表現欠佳的門店。憑藉其多元化的業務組合，全面滿足不同客戶需求，以及在香港及大灣區穩健發展的平台，集團有信心能夠應對當前挑戰，並在新的市場常態中實現持續增長與發展。